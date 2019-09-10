Ailelerin HDP önündeki evlat arayışı devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 8’inci gününde 21’e yükseldi. İlk gün 3 aile ile başlayan eyleme katılan ailelerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor.

Diyarbakır’da 3 Eylül 2019’de Şahap ve Fevziye Çetinkaya, 17 yaşındaki çocukları Süleyman Çetinkaya’nın geçen hafta kaybolması üzerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi başlattı. Çocuklarının en son HDP binasında görüldüğünü kaydeden aile, evlatlarını isteyerek eylemlerini sürdürdü.

Aynı gün oğlu Azad’ın 10 yaşındayken terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden acılı anne Remziye Akkoyun da ailelere destek vererek eyleme katıldı. Eylemin birinci gününde Ayşegül Biçer de yaklaşık 11 ay önce terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığı iddia ettiği oğlu Mustafa’nın bulunması için ailelere destek verip oturma eylemine katıldı.

Oğlu için ölüm orucuna başlayacağını açıkladı

Oturma eylemini televizyondan gören Celil Begdaş da, eylemin ikinci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının yolunu tuttu. Eşi Hediye ile birlikte HDP il binası önüne gelen Celil Begdaş, Yaklaşık 5 ay önce ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un bulunana kadar oturama eylemine devam edeceğini belirtti. Begdaş, çocuğunu HDP’lilerden istediğini belirterek ölüm orucuna başlayacağını açıkladı.

Terör örgütü tarafından kaçırılan asker ve polis aileleri de eyleme katıldı

Çocukları PKK tarafından kaçırılan polis ve askerlerin aileleri de, Malatya, Gaziantep, Mersin ve Mardin’den yola çıkıp HDP Diyarbakır il binasının yolunu tuttu. Gaziantep’ten gelen Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevini yapmak için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğulları 24 yaşındaki Müslüm’ün bulunmasını isteyerek 3’üncü günde oturma eylemine dahil oldu.

Yine Mardin’in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeymus Kaya çifti de İstanbul’da görevliyken Muş’ta kardeşinin düğününe katılıp konvoyla Derik’e döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları polis memuru 28 yaşındaki Vedat Kaya için oturma eylemine katıldı.

Malatya’dan gelen Rahime Uymaz ise Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kaçırılan polis memuru yeğeni Sedat Yabalak için Diyarbakır’ın yolunu tuttu. Uymaz, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

Yaklaşık 4 yıl önce astsubay oğlu terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan Sadiye Özbey de, Diyarbakır’ın yolunu tutarak oturma eylemine katıldı.

Eylemin 3’üncü gününde askere gitmeye hazırlanırken 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta için Dicle ilçesinden gelen anne Sabiha Balta ile 4 yıl önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Fırat Savur için Bağlar ilçesinden gelen anne Meryem Savur da eyleme katıldı.

Eylemin 3’üncü gününde aile sayısı bir anda 10’a yükseldi

DEylemin 4’üncü gününde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 11’e yükseldi. Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik köyünden gelen Aysel Koyun, 3 çocuğundan dağa kaçırılan Neşat Koyun’dan yaklaşık 5 yıldır haber alamadığını belirterek HDP Diyarbakır il binasının yolunu tuttu.

Eylemin 5’inci gününde aile sayısı 13’e yükseldi

Oğulları 4 yıl önce Ağrının Eleşkirt ilçesinde kaybolan Vahit Çur’un (16) annesi Necla Çur ve babası Bedirhan Çur oturma eylemine katıldı. Diyarbakır’dan oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından alıkonulan Aziz Demir’in (16) annesi Güzide Demir oturma eylemine katıldı. Anne Güzide Demir en son 1 yıl önce oğluyla görüştüğünü ve bacaklarından yaralandığını söyledi.

Eyleme katılan aile sayısı her geçen gün artıyor

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 6’ncı gününde 14’e yükseldi. Eyleme yeni katılan Hüsniye Kaya, 2015 yılında kaybolan kızı Mekiye Kaya için oturma eylemine katıldığını dile getirdi. Kaya, "Kızım kaçırıldığında 14 yaşında, şu anda ise 18 yaşında. 4 yıldır gitmiş, okula diye gitti gelmedi” dedi.

Aynı gün eyleme yeni katılan Ayten Elhaman da, 2 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Elhaman’ın geri getirilmesini ve çocuğuna kavuşarak askere yolcu etmek istediğini belirterek oturma eylemine katılan 15’inci aile oldu.

7’inci günde sayı eylem yapan aile sayısı 18’e çıktı

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7’nci günde 17’ye yükseldi. Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Saliha Edizer ile Süleyman Aydın, çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı.Oğlu Yakup Edizer’in dağda olduğu görüntüsünün yayınlandığını belirten anne Saliha Edizer, çocuğunu dağa HDP’nin yolladığını savundu. Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın ise Diyarbakır’da barış sürecinde çocuğunun kaçırıldığını aktardı.

2015 yılında Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan oğlu Ramazan Üçdağ’dan 4 yıldır haber alamayan Mevlüde Üçdağ, eylem yapan ailelere katılarak çocuğunun geleceği günü beklemeye başladı. Üçdağ, oğlu Ramazan’ın Kur’an kursuna gitmek için evden çıktığını ve yaklaşık 4 yıldır kendisinden haber alamadıklarını belirtti. Üçdağ ile birlikte aile sayısı 18’e çıktı.

Eylem çığ gibi büyüyor

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin oturma eylemi 8’inci günde de devam etti. 8’inci günde eyleme katılan Salih Aylu, oğlu Mehmet Aylu’nun 22 Mart 2019’da 20 yaşındayken Irak Metina bölgesine kaçırıldığını söyledi. Aylu da ailelerin yanına gelip destek vererek oturma eylemine katıldı.

10 ay önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü’ün Irak bölgesine kaçırıldığını belirten anne Lütfiye Ödümlü, oğlundan 10 aydır haber alamadığını söyledi. Annelere destek verip eyleme katılmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geldiğini kaydeden Ödümlü, "Oğlum 23 yaşında. Akşam oğlumla konuştum sabah aradığımda ulaşamıyordum” dedi. Ödümlü de ailelere destek verip oturma eylemine katıldı.

Sayı 21’e yükseldi

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 8’incı gününde 21’e yükseldi.8 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Mehmet Tokay, çocuğunu piknik havasıyla götürdüklerini ve torpilli olan ailelerin çocukları geri geldiğini, kendi çocuğu ise dönmediğini aktardı. Okay’ın da ailelere destek vererek oturma eylemine başlamasıyla aile sayısı 21’e ulaştı.