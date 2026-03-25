Ailelere kritik uyarı! Bu sorun çocukları içten içe etkiliyor

Ailelerin çoğu fark etmese de çocuklarda kabızlık, zamanla büyüyen ve yaşam kalitesini düşüren bir sorun olarak öne çıkıyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda kabızlığın sanılandan çok daha yaygın olduğunu belirterek aileleri uyardı.

Sebep yanlış beslenme alışkanlığı

Meltem Gülşan, "Çocukluk çağında sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan kabızlık, hem çocukların yaşam kalitesini düşürüyor hem de aileler için endişe kaynağı haline geliyor. Erken fark edilip doğru şekilde yönetildiğinde kabızlık büyük ölçüde önlenebiliyor. Kabızlık, genellikle haftada üçten az dışkılama, sert ve zor çıkarılan dışkı ya da tuvalet sırasında ağrı yaşanması gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda daha sık görülen bu durumun altında çoğu zaman yanlış beslenme alışkanlıkları yatıyor" dedi.

Hazır gıdalar olumsuz etkiliyor

Uzm. Dr. Meltem Gülşan, lif açısından yetersiz beslenme, az su tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzının kabızlığın en önemli nedenleri arasında yer aldığını vurguladı. Fast food ve işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesinin de bağırsak hareketlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Gülşan, çocukların günlük beslenmesinde sebze, meyve ve tam tahıllı gıdaların mutlaka yer alması gerektiğini belirtti.

Psikolojik etkenler de göz ardı edilmemeli

Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Kabızlık sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik nedenlere de bağlı olabiliyor. Tuvalet eğitimi sürecinde yaşanan baskı, okulda tuvalet kullanmaktan çekinme veya stres gibi faktörler çocukların dışkılama alışkanlıklarını etkileyebiliyor. Bu durum zamanla kronik kabızlığa dönüşebiliyor" şeklinde konuştu.

Mutlaka uzmana danışılmalı

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden Uzm. Dr. Meltem Gülşan, kabızlığın uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini belirterek, erken dönemde alınan önlemlerin ileride oluşabilecek daha ciddi bağırsak problemlerinin önüne geçebileceğini ifade etti.

Aileler neler yapmalı?

Uzm. Dr. Meltem Gülşa, ailelerin bilinçli davranması gerektiğini de söyleyerek, "Çocukların bol su içmesi teşvik edilmeli. Lifli gıdalar günlük beslenmeye dahil edilmeli. Düzenli tuvalet alışkanlığı kazandırılmalı. Fiziksel aktivite artırılmalı. Tuvalet eğitimi sırasında baskıcı tutumdan kaçınılmalı. Çocuklarda kabızlık, doğru yaklaşımla kolaylıkla kontrol altına alınabilecek bir sorun olarak görülüyor" diye konuştu.