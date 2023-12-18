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Ekonomi Ailelere aylık 1.100 liraya kadar yardım! Başvurular nasıl yapılacak?
Ekonomi

Ailelere aylık 1.100 liraya kadar yardım! Başvurular nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2023-12-18 09:34:00 -
Ailelere aylık 1.100 liraya kadar yardım! Başvurular nasıl yapılacak?

Aile Destek Programı ile dar gelirli ailelere maddi yardım eli uzatılacak. Program kapsamında yapılan yardım aylık 1.100 lirayı bulacak. Peki başvurular nasıl yapılacak?

Aile Destek Programı ile dar gelirli ailelere maddi yardım eli uzatılacak. Program kapsamında yapılan yardım aylık 1.100 lirayı bulacak. Peki başvurular nasıl yapılacak?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, ailelerin gelir durumlarına göre farklılık gösterecek. Örneğin, aylık geliri 450 TL'nin altında olan aileler 1250 TL, 450 TL ile 911,15 TL arasında geliri olan aileler ise 1100 TL destek alacak.

BAŞVURU

Ailelere sunulan söz konsu maddi yardım programına başvurular, e-Devlet Kapısı veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapılacak. Başvurular, ailelerin gelir durumu, çocuk sayısı ve evdeki engelli birey sayısı gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirilecek.

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