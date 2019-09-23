Aileler HDP binasına Türk bayrağı astı Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan aileler, parti binasına Türk bayrağı astı.

Hasan Türkmen Diyarbakır Çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP’nin İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, binaya giren partililere “20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil” diyerek tepki gösterdi. Güvenlik güçleri aileleri sakinleştirirken, bir baba binaya Türk bayrağı astı. HDP’lilerin tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söyleyen acılı baba Salih Gökçe ise, “Korkmuyoruz. Çocuklarımızı almadan hiçbir yere ayrılmayacağız” dedi.



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