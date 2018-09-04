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Aileler dikkat! Genç kızlara iğrenç tuzak

Karaman'da 16-17 yaşındaki genç kızları önce uyuşturucu madde kullanmaya alıştırdıkları daha sonra fuhuş yapmaya zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

04 Eylül 2018 Salı 15:37
Aileler dikkat! Genç kızlara iğrenç tuzak

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesi ekipleri yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen kişileri takibe aldı. Yapılan takip ve incelemenin ardından ekipler ortak operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 1'i kadın 6 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden, G.N. adlı kadın, 'Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan, M.K., ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şebekenin küçük yaştaki kızları önce uyuşturucu kullanmaya alıştırdıkları daha sonra da fuhuşa zorladıkları öne sürüldü.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:37
  1. Karaman
  2. fuhuş
  3. fuhuş tuzağı

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