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Aileler arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir araya gelen husumetli iki aile, düzenlenen barış yemeğinde aralarındaki husumete son verdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:52
Aileler arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir araya gelen husumetli iki aile, düzenlenen barış yemeğinde aralarındaki husumete son verdi.


Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan Keleş ailesi ve Ağrı’da yaşayan Uğur ailesi arasında bir süredir devam eden husumet, eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, eski Aydınlar beldesi Belediye Başkanı Mecit Özçalımlı ve kanaat önderlerinden Veli Çokyaman’ın girişimleri sonucunda düzenlenen barış yemeğiyle sona erdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı barış yemeğinde husumetli aileler, Adilcevaz’da bulunan su kayağı tesisinde bir araya geldi. Katılımın yüksek olduğu barış yemeğinde yapılan dualar sonrasında tokalaşan aile üyeleri hep beraber yemek yedi.


Programda kısa bir konuşma yapan eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, “Bir daha böyle olayların olmaması en büyük temennimizdir. Her iki tarafta dünyanın en güzel örneğini göstererek kucaklaştılar. Her iki ailemize ve yaşanan üzücü olayın daha büyük acılara yol açmaması, herkesi üzecek sonuçlara taşınmaması için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise aileler arasındaki husumetin giderilmesi gerektiğini ifade ederek, “İnancımız açısından en büyük hayırlardan biri kırgın ve dargın olanları barıştırmaktır. Keşke bu acılar ve yanlışlar yaşanmasaydı. Ancak bize düşen görev bunları büyütmemek, öteye taşımamaktır. Yaşanan olay daha büyük acılara ve telafisi imkansız olaylara neden olmadan güzel bir şekilde barışla sonuçlandı. Husumetli aileler arasında gerçekleşen barış töreni bizleri çok sevindirdi. İnşallah bundan sonra bu tür olaylar olmaz. Ne olursa olsun insanlar arasında sevgi ve saygının devam etmesi kanaatindeyim. Bu güzel kucaklaşmadan dolayı Uğur ve Keleş ailelerinin yanı sıra bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Husumetin son bulduğu yemeğe eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, AK Parti İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, İstanbul Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Başkanı Gürbüz Eşrefoğlu, İstanbul Ağrılılar Dernek Başkanı Abdullah Sayan, kanaat önderleri ile Uğur ve Keleş aileleri katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:52
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