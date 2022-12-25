Ailecek yalan dolan! Kadir Özkiraz ile sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın akrabalığı ve ortak yönleri

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Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın akrabası olduğunu açıklayınca, 2017 yılında verip tutmadığı "onur" sözünü akıllara getirdi.

Kemal Özkiraz, sahte doktor olduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Özkiraz'ın akrabası olduğunu Twitter hesabından duyurdu.

Kemal Özkiraz mesajında, "Ayşe Özkiraz babamızın amcasının torunu. 1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk. Doktor olarak çalıştığını haberle duyduk. Bildiğim kadarıyla yaşı 25 değil 20-21 olmalı. Bu yaşta nasıl atanmış anlayamadık." dedi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir yıldır kendini pratisyen hekim olarak tanıtan ve eylül ayındaki Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan 81 puan aldığını iddia eden, oyunu ortaya çıkınca da tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Özkiraz'ın, Kemal Özkiraz'ın akrabası olduğu öğrenilince, Özkiraz'ın Anayasa referandumuna ilişkin verdiği onur sözü yeniden gündem oldu.

Ailecek yalan dolan!

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, 2017 yılındaki evet-hayır refendumuna giden süreçte, Halk Tv sunucusu Uğur Dündar'a bir mesaj göndermiş ve ona canlı yayında şu açıklamalarını okutmuştu:

AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür.

Özkiraz, bu sözünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da desteklemişti.

Referandum sandığından "evet" çıktıktan sonra ise YSK'ya yapılan itirazı bahane eden Özkiraz, kıvırmayacağını söylemişti.

Verdiği sözü "Onursuzluk bana yakışmaz" ifadeleri ile destekleyen Özkiraz, sonucun değişmemesine karşın Avrasya Araştırma Şirketi'ndeki çalışmalarını 2017'den bu yana sürdürüyor.