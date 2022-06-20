Ailece muhafazakar bir tatilin keyfi Tuğra Suit Hotel ile çıkartın!

Birlikte vakit geçirmek isteyen aileler için özel imkânlar sunan muhafazakar hoteller yaz ayının eşsiz güzelliklerinden yararlanmak isteyenler tarafından tercih edilmekte. Okullar tatil olması ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil planı yapanlar deniz ve havuz manzaralı suit odaları olan, ailece tatilin keyfini sürebilecekleri, tüm streslerini atacakları ve kendilerini evlerinde olduğu gibi güvenli, mutlu ve huzurlu hissedecekleri temiz, ferah bir o kadar da konforlu bir muhafazakar hoteli tercih etmek istemekte. İşte muhafazakar ailelerin yanında dün olduğu gibi bugün de Tuğra Suit Hotel yer almakta.

İslami inancını gündelik hayatının her detayına yerleştirmiş, inancının gerekleri ile yaşamayı ilke edinmiş ailelerin bir numaralı tercihi olan Tuğra Suit Hotel, görkemli mimarisi, altın rengi kumsalı, turkuaz rengi denizi, muhteşem bir manzara ve gelenekselleşen misafirperverlik anlayışıyla hizmet vermeye devam ederek tatil yapmak isteyenlere unutulma bir tatil fırsatı sunmakta.

Her bütçeye uygun fiyatlarla, ev konforunda tatil keyfi yaşamak isteyenler için Tuğra Suit Hotel kaçırılmayacak bir fırsattır. Tatilini huzur içinde geçirmek isteyenlere, Antalya'nın incisi Alanya'da sektörün Akdeniz'deki ilk oteli olan Tuğra Suit Hotel’e davet ediyoruz

Tuğra Suit Hotel hizmetleri neler?

Akdeniz'in güzelliğinin yanı sıra, kültürümüzün sunduğu mutfak zenginliğini, bayanlara ve çocuklara özel aktivite imkânlarıyla sizlere tercih yapmakta zorluk çekeceğiniz kadar seçenek sunan Tuğra Suit Hotel’de bayanlara özel etrafı kapalı üstü açık içerisinde 5 adet havuz bulunmakta. Türk hamam, sauna, buhar odası, masaj, Cilt güzellik merkezi, Kuaför, fitnes center, masa tenisi, çocuk uyku odası, animasyonlar ve mescidler yer almakta.

Tüm bu aktivitelerimizden yararlanırken; gün boyu yiyecek ve içeceklerimizle ( asitli içecekler, çay, su, nescafe, konsantre meyve suları, bitki çayları, gözleme, kek ve pasta ) size özel personeller hizmetinizde olacaktır.

Tuğra Suit Hotel hizmetleri

20 metre kare standart odalar ile 40 metre kare 1+1 aile odası ile deniz ve havuz manzaralı odalarda muhteşem bir tatilin keyfini çıkarma fırsatına sahip olursunuz.

Tuğra Suit Hotel standart odaların özellikleri neler?

Direkt deniz ve Havuz manzaralı odaların zemin laminat parke döşenmiş balkonludur. Standart odalar otelimizin çatı katında olup 1 adet çift kişilik yatak ve 1 adet tek kişilik yatak mevcuttur. Oda kapısı elektronik kartlı anahtar sistemi, laptop konulabilen elektronik şifreli kasa, direkt telefon, mini bar, split klima, duş, WC, saç kurutma makinesi, yangın ihbar sistemi, TV/uydu yayını ve müzik kanalı bulunmaktadır. Odalarımız iki büyük ve bir çocuk konaklayabilecek kapasitededir. Odanın genişliği 22m²dir.

Tuğra Suit Hotel aile odası özellikleri neler?

Direkt deniz ve Havuz manzaralı odaların zemin lamine parke döşenmiş balkonlu, Aile odalarımız 1 yatak odası ve 1 salondan oluşmaktadır. Yatak odasında 1 çift kişilik yatak, split klima, Tv ve ayrı kapısı olup, salonda 2 adet tek kişilik yatak ve 1 adet tek kişilik yatak olabilen koltuk mevcuttur. Oda kapısı elektronik kartlı anahtar sistemi, laptop konulabilen elektronik şifreli kasa, direkt telefon, mini bar, split klima, banyoda telefon, duş, WC, saç kurutma makinesi, yangın ihbar sistemi, TV/uydu yayını ve müzik kanalı bulunmaktadır. Odalarımız Dört büyük ve bir çocuk konaklayabilecek kapasitededir. Günlük oda temizliği, iki günde bir havlu ve çarşaf-pike değişimi yapılmaktadır. Tüm odalar sigara içilmeyen odalardır. Odanın genişliği 30m²dir.

Tuğra Suit Hotel aktiviteleri neler?

Alanya'da tarih, kültür, doğa, deniz ve güneşin doyasıya yaşanacağı bir mekân Tuğra Süit Hotel ayrıcağıyla farklı aktivitelerle tatilizinin keyfine keyif katabilirsiniz. Misafir Şovları, Animasyon Gece Sahne Şovları, Türk Geceleri, Su sporları, hanımlara özel jimnastik salonu, bilardo, plaj voleybolu, atari salonu, rafting ve yat turları... Ve daha neler neler siz misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatacaktır.

Tuğra Suit Hotel yemekleri!

Akdeniz’in mavi deniziyle ve yemyeşil doğal güzelliklerinin yanı sıra Tuğra Suit Hotel’in restoranlarında sunulan yemekler her damak zevkini mutlu edecek lezzete ve çeşide sahip. Her şey dahil hizmet veren Tuğra Suit Hotelin restoranında Size özel dekore edilmiş açık ve kapalı alanları ayrıca yüksek hizmet kalitesiyle siz değerli misafirlerini bir daha unutamayacağı damak zevkinize uygun, Türk mutfağının seçmekte zorlanacağınız kadar çok eşsiz menülerini sabah, öğle ve akşam açık büfe olarak sunmata.

Tuğra Suit Hotel fiyatları!

Tuğra Suit Hotel, muhafazakar tatil oteller arasında müşteriye en uygun fiyatı hizmet sunmaktadır. Tüm hizmetlerinde müşteri memnuniyetini gözeten, ve kendilerini tercih edenleri unutulmaz bir tatil keyfi yaşatan Tuğra Suit Hotel fiyat konusunda da vatandaşların yanındadır. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için: 0553 062 4433 telefonu 7-24 arayabilirsiniz.

Tuğra Suit Hotel nerede?

Otelimiz Alanya'ya 16 km Antalya havalimanına 105 km mesafede bulunan payallar Kasabasında yer almaktadır. Otelimizin önünde Alanya Antalya D400 karayolu geçmekte olup, sahilimize otelimizin içinden 25 metrelik bir alt geçitle ulaşılmaktadır.

Tuğra Suit Hotel adres bilgileri:

Payallar Mahallesi D400 Caddesi No:44/A (07475) Alanya/Antalya