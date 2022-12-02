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Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na personel alımı başladı
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na personel alımı başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145 pozisyon için sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 13:46:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na personel alımı başladı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar başvurularını 05/12/2022-16/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak  olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel  ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru şekli, pozisyon dağılımı ve sayısı, başvuruların değerlendirilmesi, istenen  belgeler, sonuçların duyurulması, sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet  adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pgm) ve Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır.

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