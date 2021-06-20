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Siyaset Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Babalar Günü'nü kutladı
Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Babalar Günü'nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 12:30:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Babalar Günü'nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Baba demek koruyan, kollayan demek. Onlar bizim bir ömür boyu koruyucularımız. Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan Yanık, Babalar Günü dolayısıyla Bakanlıkça hazırlanan videoyu da paylaştı.

Koruyucu babaların duygularına yer verilen video, "Her çocuk babasının yüreğinde en derinde saklıdır. Babalar Günü'nüz kutlu olsun." mesajıyla sona eriyor.

 

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