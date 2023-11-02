Aile ve Gençlik Bankası kuruluyor! Evlilik kredisi nasıl olacak?

Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulması için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. İlk uygulama deprem bölgesinde hayata geçirilecek.

AİLE ŞURASI TAMAMLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi mecliste görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak gibi. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aile ve Gençlik Bankası eliyle gençlere kullandırılacak evlilik kredisinin detaylarını anlattı.

Bakan Göktaş, kredinin 2 yılı geri ödemesiz, toplam 4 yılda ödeneceğini, kredi alacak çiftlerin aile eğitim programı ve evlilik öncesi eğitim programından da faydalanması gerekeceğini açıkladı.

Göktaş, 8. Aile Şurasında nüfus ve demografi, çevre ve iklim, hukuk, dijitalleşme, sosyal kalkınma, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı konularında 6 komisyon kurduklarını anımsattı.

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Komisyonlar eliyle ulaşılan sonuçların, önümüzdeki yıl yayımlanacak ailenin güçlenmesi vizyon belgesi ve eylem planında yer alacağının altını çizdi.