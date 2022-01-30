Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sonuçları açıklandı mı? 2022 ASDEP sonuç sorgulama ekranı!

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sınavı için 10-20 Ocak tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren binlerce aday, merakla başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

2022 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak. 2022 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık bir açıklama yaptı mı? Binlerce adayın heyecanla beklediği ve gözlerini bakanlık açıklamasına çevirdiği başvuru sonuçları hâlâ açıklanmadı. Sonuçları açıklanmayan başvurular hakkında bakanlık tarafından ASDEP başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin de henüz resmî ve yazılı bir açıklama gelmedi.

2022 ASDEP sınavı ne zaman?

2022 ASDEP sınav tarihleri de binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak. Bakanlıktan gelen duyuru ile, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. " denildi.

ASDEP personel alımı şarları neler?

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir).

ASDEP Nedir?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

ASDEP alımları nasıl yapılıyor?

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir.ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016 yılında 1500, 2017 yılında 1500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.