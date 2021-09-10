Koronavirüs salgınında uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti. 6 Eylül itibariyle aşı olmayanların belirli alanlara girerken PCR testi sunması zorunlu hale geldi. Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları haftada iki kez PCR testi vermek zorunda. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rastgele okullarda PCR testi uygulanacağı açıkladı. Bu açıklamanın ardından ise veliler, kendi onayları olmadan böyle bir durumun söz konusu olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Aile onayı olmadan çocuklara PCR yapılabilir mi? Çocuklara okullarda PCR testi mi yapılacak?

Ailelerin akıllarına takılan ‘Veli onayı olmadan mı test yapılacak?’ yönündeki soruların artmasıyla birlikte Bakan Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, “OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak” dedi.