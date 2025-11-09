Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz

“Aile, bizim medeniyetimizin köküdür, değerlerimizin taşıyıcısıdır, bizi biz yapan en kutsal müessesedir.” diyen Erdoğan, aile kurumunu korumanın Türkiye için milli güvenlik düzeyinde bir öncelik olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, savunma sanayii ve siber güvenlik gibi alanlarda alınan tedbirleri hatırlatarak, aynı kararlılıkla aile kurumunun da yeni nesil tehditlerden korunması gerektiğini ifade etti.

“Aile kurumu güçlü olan kuvvet kazanır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile yapısının güçlü olduğu toplumların geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğini belirterek, “Aile kurumu güçlü olan kuvvet kazanır” dedi.

Erdoğan, “Bizim aile kurumlarımız güçlü. Öyleyse geleceğe de biz çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Buradan savrulma olmaz ve böyle bir savrulmaya da müsaade edemeyiz.” Diye konuştu.

Nüfus artış uyarısı: 1,7 bir intihardır

Türkiye’nin nüfus artış hızının 1,7 seviyesine düşmesini eleştiren Erdoğan, bu durumu “bir intihar” olarak niteledi. Daha önce sıklıkla dile getirdiği “en az üç çocuk” çağrısını bu kez genişletti:

“Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Niye en az 4 çocuk olmasın, 5 olmasın? Bunu hızlandıralım.”

Cumhurbaşkanı, nüfusun artmasının Türkiye'nin gelecekteki gücüne doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

Erdoğan'dan Aile Vurgusu Somut Adımlarla Desteklenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada aile kurumunun korunmasına yönelik ifadeleri, son dönemde kamıoyunda tartışılan HÜDA PAR’ın "aileyi koruma" yasa teklifini yeniden gündeme taşıdı.

Erdoğan’ın “Aile bizim medeniyetimizin köküdür... LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz.” vurgusunun somut yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı.