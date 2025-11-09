  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara’dan bir ilk

Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz!

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi

“Türkiye Yüzyılı’nın savunma kalesi”
Gündem Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz
Gündem

Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aile yapısının korunmasına yönelik mesajlar veren Erdoğan, sapkın akımlar konusundaki net tutumunu yineleyerek, “LGBT gibi sapkınlıklara asla imkan vermeyiz” ifadelerini kullandı.

“Aile, bizim medeniyetimizin köküdür, değerlerimizin taşıyıcısıdır, bizi biz yapan en kutsal müessesedir.” diyen Erdoğan, aile kurumunu korumanın Türkiye için milli güvenlik düzeyinde bir öncelik olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, savunma sanayii ve siber güvenlik gibi alanlarda alınan tedbirleri hatırlatarak, aynı kararlılıkla aile kurumunun da yeni nesil tehditlerden korunması gerektiğini ifade etti.

 

“Aile kurumu güçlü olan kuvvet kazanır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile yapısının güçlü olduğu toplumların geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğini belirterek, “Aile kurumu güçlü olan kuvvet kazanır” dedi.

Erdoğan, “Bizim aile kurumlarımız güçlü. Öyleyse geleceğe de biz çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Buradan savrulma olmaz ve böyle bir savrulmaya da müsaade edemeyiz.” Diye konuştu.

Nüfus artış uyarısı: 1,7 bir intihardır

 

Türkiye’nin nüfus artış hızının 1,7 seviyesine düşmesini eleştiren Erdoğan, bu durumu “bir intihar” olarak niteledi. Daha önce sıklıkla dile getirdiği “en az üç çocuk” çağrısını bu kez genişletti:

“Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Niye en az 4 çocuk olmasın, 5 olmasın? Bunu hızlandıralım.”

Cumhurbaşkanı, nüfusun artmasının Türkiye'nin gelecekteki gücüne doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

Erdoğan'dan Aile Vurgusu Somut Adımlarla Desteklenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada aile kurumunun korunmasına yönelik ifadeleri, son dönemde kamıoyunda tartışılan HÜDA PAR’ın "aileyi koruma" yasa teklifini yeniden gündeme taşıdı.

Erdoğan’ın “Aile bizim medeniyetimizin köküdür... LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz.” vurgusunun somut yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü
Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü

Gündem

Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması
Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Gündem

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor
Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Siyaset

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak
Gündem

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi etik, hak, hukuk, adalet, parti disiplini konularında mangalda kül bırakmazken, bir yandan da kendi k..
Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular
Gündem

Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Ağır hasarlı bir otomobili onaran bir kaporta ustasının, fabrikanın orijinal kaynak izlerini okul silgisiyle taklit ettiği anlar sosyal medy..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23