Aile kurumunu hedef alan dizilere devletin para aktarmasına Yapıcıoğlu'ndan tepki!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, devlet bütçesinden aile kurumunu hedef alan dizilere milyonlarca dolar kaynak aktarılmasına tepki göstererek, bu desteklerin derhal kesilmesi çağrısında bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan dizilerin toplum ahlakı üzerindeki tahribatına ve bu yapımlara sağlanan kamu desteklerine dikkat çekti.

"Bu yapımlar, ahlaksız olana benzetme çalışmalarıdır"

Batı'nın yozlaşmış hayat tarzının Türkiye'de dizi sektörü aracılığıyla pazarlandığını ve toplumun bu yolla dejenere edilmeye çalışıldığını belirten Yapıcıoğlu, "Merhum Aliya, 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' der. Bugün Epstein skandalıyla çalkalanan, ahlaki krizle çöküş yaşayan Batı'nın hayat tarzını pazarlayan yapımlar, ahlaksız olana benzetme çalışmalarıdır." diye belirtti.

"Devlet destek kriterleri yeniden gözden geçirilmeli"

Kültürel üretimin toplumun inanç ve değerleriyle barışık olması gerektiğinin altını çizen Yapıcıoğlu, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

"Devlet destek kriterleri yeniden gözden geçirilmeli; aile kurumuna zarar veren ve ahlaksızlığı normalleştiren yapımlara kamu kaynağı aktarımı durdurulmalıdır. Kültürel üretim, milletimizin inanç ve değerleriyle çatışan değil, onları güçlendiren bir zemine oturtulmalıdır."