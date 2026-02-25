  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi O camide 1 yıldır ezan okunmuyor! Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" davası! CHP'liler serbest bırakılması için eylem yapmıştı! İçişleri bakanından düşen uçak ile ilgili açıklama ABD'den Orta Doğu'ya dev hava sevkiyatı: 12 adet F-22 İsrail'e konuşlandı Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi! Sözde "Büyük İsrail" hedefi! Ana muhalefet partisi destek verdi 25 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü. Ölü sayısı artıyor! Meksika'da kartel terörü
Medya Aile kurumunu hedef alan dizilere devletin para aktarmasına Yapıcıoğlu'ndan tepki!
Medya

Aile kurumunu hedef alan dizilere devletin para aktarmasına Yapıcıoğlu'ndan tepki!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aile kurumunu hedef alan dizilere devletin para aktarmasına Yapıcıoğlu'ndan tepki!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, devlet bütçesinden aile kurumunu hedef alan dizilere milyonlarca dolar kaynak aktarılmasına tepki göstererek, bu desteklerin derhal kesilmesi çağrısında bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, devlet bütçesinden aile kurumunu hedef alan dizilere milyonlarca dolar kaynak aktarılmasına tepki göstererek, bu desteklerin derhal kesilmesi çağrısında bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan dizilerin toplum ahlakı üzerindeki tahribatına ve bu yapımlara sağlanan kamu desteklerine dikkat çekti.

 

"Bu yapımlar, ahlaksız olana benzetme çalışmalarıdır"

Batı'nın yozlaşmış hayat tarzının Türkiye'de dizi sektörü aracılığıyla pazarlandığını ve toplumun bu yolla dejenere edilmeye çalışıldığını belirten Yapıcıoğlu, "Merhum Aliya, 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' der. Bugün Epstein skandalıyla çalkalanan, ahlaki krizle çöküş yaşayan Batı'nın hayat tarzını pazarlayan yapımlar, ahlaksız olana benzetme çalışmalarıdır." diye belirtti.

 

"Devlet destek kriterleri yeniden gözden geçirilmeli"

Kültürel üretimin toplumun inanç ve değerleriyle barışık olması gerektiğinin altını çizen Yapıcıoğlu, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

"Devlet destek kriterleri yeniden gözden geçirilmeli; aile kurumuna zarar veren ve ahlaksızlığı normalleştiren yapımlara kamu kaynağı aktarımı durdurulmalıdır. Kültürel üretim, milletimizin inanç ve değerleriyle çatışan değil, onları güçlendiren bir zemine oturtulmalıdır."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şamilci

bu dizilere gerçekten devlet para aktarıyorsa yazıklar olsun... başka da sözümüz yok
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23