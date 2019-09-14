Aile konusunda sosyal medya tehlikesine dikkat!

Toplumu ayakta tutan ve temel unsurlar arasında yer alan aile kavramı, Batı’nın yozlaştırmasıyla Türkiye’de de giderek değerini kaybetmeye başladı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarında “Evlenmeyin” hashtag’i açarak aile kavramını alay konusuna dönüştüren sosyal medya kullanıcılarına Akit aracılığıyla tepki geldi.

Tehlikeli bir hashtag!

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucusu İlhan Ergincan, “Süresiz nafaka, çocuk haczi ve velayet kanunlarının oluşturduğu haksızlıklar ve 6284 kadının sözlü beyanının aileyi dağıtmasından kaynaklı sorunlar, evlenecek olan genç nesillerin gözlerini korkutmuştur. Son yıllarda evlilikler azaldı. Boşanmalar arttı. Çevresinde yaşanan olumsuzluklardan etkilenen bekarlar, bir de boşanma davalarında yaşanan haksızlıklardan haberdar olunca geri adım atmaya başlamışlardır. Sosyal medyada çıkarılan ‘evlenmeyin’ hashtagı toplumu evlilikten uzaklaştırmak açısından tehlikeli bir hashtag. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu olarak evlenmeyin hashtagına katılım sağlamadık” diye konuştu.

“Evlenmeyin demeyeceğiz ama kanunda düzenleme şart!”

“Aile toplumun en önemli yapı taşıdır” diyen Ergincan, “Her zaman aile yıkılırsa vatan yıkılır dedik. Bizler evlenmeyin demeyeceğiz. Aksine sağlıklı, adaletli bir yuva kurulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kadın veya erkek hakkı değil, aile hakkı oluşması için toplumu, siyasetçileri ve hükümeti bilgilendireceğiz. Evlilik öncesi ve sonrası hakların adil bir şekilde düzenlenmesi ile tüm sorunların ortadan kaldırılacağına inancımız tamdır. Evlenecek çiftlerin evlilik birliği içinde oluşacak sorunlardan kaynaklı hukuki haklarını belirten sözleşmenin devreye girmesi ve bunu okuyarak bir ömür birlikteliğe imza atmaları kaçınılmaz olmuştur. Aile fonunun bir an evvel devreye girmesi ve mağduriyeti devam edecek olan kadının nafakasının bu fondan ödenmesi sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacaktır. İnsan haklarına aykırı olan çalışamadığı için nafakasını ödeyemeyen mağdurların 3 ay tazyik hapsinin kaldırılması gerekmektedir. Bunun çözümü de basittir. Devlet kadının toplu nafakasını ödeyerek, boşanmış eşler arasında ki bağı ortadan kaldıracaktır” görüşünü aktardı.

“Evlenmeyin dedirtecek politikalardan dönülmeli!”

İlhan Ergincan, insanları evlenmeyin dedirtecek boyutlara getirilen yanlış politikalardan artık dönülmesi gerektiğini belirterek, “Yılan hikâyesine dönen yasa tasarısı üzerine çalışıyoruz söyleminden vazgeçip artık icraat yapmaya bakın. Bizler söz kalabalığı değil, çalışmaları sonlandırıp kanun haline getirmelerini bekliyoruz. Mağdurların boşa geçirecek zamanı kalmamıştır. İstifa etmek de erdemliktir. Bırakın bu işi layıkıyla yapacak ve aile konusunda adaleti sağlayacak kişiler otursun o koltuğa. Evlensinler, fakat sorun yaşandığında boşanacakları zaman bir ömür haksız nafaka ile hayatlar ipotek altına alınmasın. En fazla 3 yıl süreli nafaka ile adalet sağlansın. Evlensinler, fakat boşandığında işsizlikten kaynaklı ödeme yapamadığı zaman insan haklarına aykırı bir şekilde 3 ay tazyik hapsine atılmasın. Nafaka hapsi kalksın. Evlensinler, fakat boşandığında müşterek çocuklarını görmek için evlatlarını mal gibi haciz etmesinler. Parası olmayan ebeveynler para yatıramadığı için çocuklarına hasret kalmasın” ifadelerini kullandı.