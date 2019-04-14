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Aile içi dehşet! Eşini vurup fare zehri içti

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla ağır yaraladıktan sonra, fare zehiri içerek intihar etmek istedi.

14 Nisan 2019 Pazar 15:06
Aile içi dehşet! Eşini vurup fare zehri içti

İzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hüsniye D.'yi tabancayla vurup, ağır yaralayan Ramazan D., fare zehri içerek, intihara teşebbüs etti. Hastanede tedaviye alınan Hüsniye D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Ramazan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ramazan D. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Zafertepe Mahallesi 613 Sokak'ta meydana geldi. Hüsniye D., evde yalnızken, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Ramazan D. geldi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ramazan D., komşusundan zili çalmasını istedi. Bunun üzerine kapı önünde konuşmaya başlayan çift, tartışma çıkınca komşuları rahatsız etmemek için içeri girdi. Ramazan D., barışma talebinde bulunurken, 4 çocuk annesi eşi ise kabul etmedi. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ramazan D., Hüsniye D.'ye ateş açtı.

Silah seslerini duyan apartman sakinleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, eve girmeye çalışırken, Ramazan D. de fare zehri içerek, intihara kalkıştı. İçeri giren polis, Ramazan D.'yi etkisiz hale getirirken, ağır yaralı Hüsniye D. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan D. de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, müdahale edildi. Ameliyat edilen Hüsniye D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ramazan D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çiftin 4 çocuğundan 2'sinin evli olduğu, diğer çocuklarının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

'Uzlaştırma kararı yüzünden kapıyı benim çalmamı istedi'

Apartman sakinlerinden emekli astsubay Oğuzhan Alptekin, "Adam hakkında uzlaştırma kararı olduğu için kapıyı benim çalmamı istedi. Zile bastım sonra içeri girdiler. Daha sonra silah sesleri üzerine polise haber verdik. Kapıyı açıp, içeri girdik. Polisler geldi. Adam banyoda kadına vuruyordu. Etkisiz hale getirdik. Kadın ağır yaralıydı, her yerinden kan akıyordu. Adam fare zehri içmiş, bunalımdaymış" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 15:06
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