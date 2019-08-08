Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı kitabı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, uygunsuz ilaç kullanımına dikkat çekmek ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek için editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yaptığı Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı kitabını çıkarttı.

İlk kitapları Eskişehir Aile Hekimleri Derneği yönetiminde yer alan Kemal Nurhan Mani Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekimlerine hediye eden Dr. Bilge, uygunsuz ilaç kullanımının son yıllarda dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarına yol açtığını ve başta karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları olmak üzere hastane yatışlarına, ilaç dirençlerine, yoğun bakım yatışlarına neden olduğunu belirtti. Bilge, "Ülkemizde yurt dışına göre birinci basamağa hasta başvuru oranları daha düşük olmasına rağmen yıllar içinde artacağı öngörülmektedir, buna bağlı olarak reçetelenme oranları da artacaktır. Uzun ve titiz uğraşlar sonucu Akılcı İlaç Kullanımına yönelik olarak hazırlamış olduğumuz bu kitaptaki bilgilerden, birinci basamakta çalışan hekimlerimiz ile birlikte, diş hekimleri, tıp öğrencileri, eczacılar ve sağlık alanında çalışan birçok kesimin faydalanmasını umut ediyor ve eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Uğur Bilge, bu kitapta amaçlarının; sağlık çalışanlarının akılcı ilaç kullanım ilkelerini klinikte uygulamalarında, hasta tedavilerinin daha akılcı olarak planlanmasında yol gösterici olmak ve yan etki ve komplikasyonların azaltılmasına olumlu katkı yapmak olduğunu belirtti.

Kitaplar tüm Eskişehir’deki aile hekimlerine isimlerine imzalı olarak Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) desteğiyle ücretsiz olarak dağıtılacak.