0553 313 94 23

Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı kitabı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı kitabı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, uygunsuz ilaç kullanımına dikkat çekmek ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek için editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yaptığı Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı kitabını çıkarttı.


İlk kitapları Eskişehir Aile Hekimleri Derneği yönetiminde yer alan Kemal Nurhan Mani Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekimlerine hediye eden Dr. Bilge, uygunsuz ilaç kullanımının son yıllarda dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarına yol açtığını ve başta karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları olmak üzere hastane yatışlarına, ilaç dirençlerine, yoğun bakım yatışlarına neden olduğunu belirtti. Bilge, "Ülkemizde yurt dışına göre birinci basamağa hasta başvuru oranları daha düşük olmasına rağmen yıllar içinde artacağı öngörülmektedir, buna bağlı olarak reçetelenme oranları da artacaktır. Uzun ve titiz uğraşlar sonucu Akılcı İlaç Kullanımına yönelik olarak hazırlamış olduğumuz bu kitaptaki bilgilerden, birinci basamakta çalışan hekimlerimiz ile birlikte, diş hekimleri, tıp öğrencileri, eczacılar ve sağlık alanında çalışan birçok kesimin faydalanmasını umut ediyor ve eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Dr. Uğur Bilge, bu kitapta amaçlarının; sağlık çalışanlarının akılcı ilaç kullanım ilkelerini klinikte uygulamalarında, hasta tedavilerinin daha akılcı olarak planlanmasında yol gösterici olmak ve yan etki ve komplikasyonların azaltılmasına olumlu katkı yapmak olduğunu belirtti.


Kitaplar tüm Eskişehir’deki aile hekimlerine isimlerine imzalı olarak Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) desteğiyle ücretsiz olarak dağıtılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya anlatılıyor
    1. Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya..
    2. Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete..
    3. Büyükşehirden bir katlı kavşak daha
    4. Ali Koç'tan transfer açıklaması
    5. TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
    6. Başkan Palancıoğlu Kurban Pazarı’nda
    7. Başak Koleji iki firma ile hizmet..
    8. Adıyaman’da 3 ilçenin kaymakamı değişti
    9. Bağlar’ın sporcu ordusu
    10. İmam Hatip öğrencileri robot..
    11. Kaş’ta konteyner hırsızı yakalandı
    12. "İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi"..
    13. Four Seasons Otel, sandalye parası..
    14. Bilinçli tarım verimi yükseltti
    15. Ahlat Kaymakamlığına Tutak Kaymakamı..
    16. Siirt’te çayda mahsur kalan..
    17. Selçuklu Belediyesi tahsilatları artık..
    18. Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı..
    19. Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem
    20. Premier Lig’de 2019-2020 sezonunda..
    21. Derin dondurucuları değil gönülleri..
    22. İstanbul trafiğinin bayram raporu
    23. İstanbul'da hırsızlık yapan 4 kişi..
    24. Çukurca’da 2 terörist hava harekatıyla..
    25. Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı..
    26. İstanbul’u Kocaeli’ne bağlayacak Gebze..
    27. Turgutlu’da çocuklar ’Masal Bostanı’..
    28. Hayvan pazarında bayram yoğunluğu
    29. Trabzon’da turist ishali paniğe neden..
    30. İzmir’de deprem son dakika kaç..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru