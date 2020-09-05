Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile "Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Aile Hekimliği Yönetmeliği" imzaladığı salgın nedeniyle ek ödemeler müjdesi geldi.

Yönetmeliğe "Kovid-19 salgını nedeniyle ek ödemeler" başlığıyla eklenen geçici madde ile bu yönetmelikte belirtilen esaslara tabi olmaksızın 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçerli olacak sözleşmeli aile hekimleri ayda net 3 bin lira, aile sağlığı çalışanları ayda net 850, Kovid-19 salgını nedeniyle izlenen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ek ödeme yapılacaktır.

Bu madde uyarınca yapılacak ek ödemenin brüt tutarı ve devlet tarafından ödenecek sosyal güvenlik primi veya kesintileri, aile hekimleri için tavan ücretinin 6 katını, aile sağlığı personeli için tavan ücretinin 1,5 katını geçemez.

Hizmetin devamı için müdürlük tarafından gerekli önlemler alınacaktır.

Yönetmelik ile aile hekimleri ve aile sağlığı personeli; Sağlık Bakanlığınca öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmişlerse veya acil durumlarda ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka bir yerde görevlendirilmişlerse veya bulaşıcı hastalığa yakalanmışlarsa hizmete devam edilmesi ve Bakanlıkça ilan edilen salgın hastalıklar veya yakalanma riski nedeniyle görevde bulunamayacak hallerde müdürlük tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Bu arada söz konusu yönetmelik ve sözleşme örneklerindeki "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun" ibareleri "Aile Hekimliği Kanunu" olarak değiştirildi.