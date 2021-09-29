Aile hekimleri suç işleme özgürlüğü için iş bırakacak! Hipokrat yemini nerede kaldı?

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İstanbul Aile Hekimliği Platformu, aile hekimlerine yönelik yönetmelik değişikliğini öne sürerek, "iş bırakma" tehdidinde bulundu.

İstanbul Aile Hekimliği Platformu tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, "Platform olarak ortak talebimiz bu ceza yönetmeliğinin geri çekilmesidir. Talebimiz gerçekleşmediği takdirde 7 Ekim 2021 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı alacağımızı ve alanlarda meydanlarda toplanacağımızı, geri adım atılana kadar da bu haklı mücadelemizin devam edeceğini sizin aracılığınızla yetkililere ve tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Aile hekimlerinin iş bırakacağı 7 Ekim Perşembe o gün sağlık ocaklarına gitmek isteyecek hastaların durumunun ne olacağı ise bilinmiyor.

İşe alkollü gelene 50 ceza puanı!

İşte aile hekimlerinin rahatsızlık duyduğu 'suç' işlemelerini engelleyecek düzenlemelerden bazıları!

-Aile hekimlerinin basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermesi, sahte evrak düzenlemesi ve işe alkollü gelmesi suçlarının her biri 50 ceza puanı olacak. Aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı verilecek. Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erebilecek.

-İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erebiliyor.

-Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete gitmediği zaman iş akdi sona erebilecek.

-Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile Hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabilecek ve bu dönemde kendilerine ücret ödenmeyecek.