Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı.22 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı.
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