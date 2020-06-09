  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan öğrencilere ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan öğrencilere ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:20:27 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan öğrencilere ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan öğrencilere ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı