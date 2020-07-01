  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, KPSS tercih takvimini açıkladı

Adaylar KPSS tercihlerinin ilkini 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisini ise 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:21:46 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, KPSS tercih takvimini açıkladı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin ilkinin 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisinin 30 Aralık-7 Ocak tarihlerinde yapılabileceğini bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini belirterek, tercih takvimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme talepleri tamamlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için kurumlar talepleri 1 Eylül'den başlayıp 13 Kasım'a kadar bildirebilecek. Adaylar ise tercih işlemlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı