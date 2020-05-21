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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:05:31 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.
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