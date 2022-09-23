'Aile bakanı' mı 'LGBT bakanı' mı? Bakan Derya Yanık, aileyi savunan vatandaşları hedef aldı! Tepki gelince çark etti

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Geçtiğimiz hafta sonu Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'nda, LGBT sapkınlığının dayatılmasına karşı Büyük Aile Buluşması gerçekleştirildi.

Çocuklarını ve toplumu eşcinsellik baskısından korumak isteyen ailelerin organize ettiği yürüyüşe, birçok sivil toplum örgütünden destek geldi.

5 gün sonra açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da Ailenin korunması için LGBT dayatmasına karşı yapılan eylemi Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuştu.

"Devletin temel insan haklarını korumak yükümlülüğü bulunuyor"

"Herkesin bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi çerçevesinde eleştirebilme özgürlüğünüz vardır." diyen Bakan Yanık, "Hükümetimizin de doğal olarak değerleri var. Eşcinselliği normalleştirmek ya da normal görmek gibi bir lüksümüz yok. Devletin temel insan haklarını korumak ve teslim etmek yükümlülüğü bulunuyor." dedi.

'Aileyi koruma' refleksini 'nefret söylemi' olarak lanse etti: Nefret söylemi kabul edilemez

"Her grubun protesto hakkı vardır." diyen Derya Yanık, nefret söyleminin bulunmadığı protesto yürüyüşünü ilginç bir şekilde çarpıtarak, "Yıllar önce ‘E-5 Sendromu’ olarak adlandırılan, karınları deşilerek yol kenarına atılan transları hatırlayın. Bunlar yaşanmamalı. Yanlış, günah görebilirsiniz hatta aykırı bulabilirsiniz. Nefret söylemi, kime karşı olursa olsun kabul edilemez. Çünkü nefret söylemi ile yaşam hakkını engellersiniz." ifadesinde bulundu.

"Bu meselelerin sosyal medyada kanırtılması doğru değil"

İlginç ifadeler kullanan Bakan Yanık, "Sosyal medya çok kışkırtıcı bir mecra olarak kullanılıyor. Bu meselelerin orada kanırtılması doğru değil. Hükümetin hiçbir vatandaşından vazgeçme lüksü de hakkı da yoktur." dedi.

Bakan Yanık'ın otoritesi kim? "Otoriteler, cinsiyet konusunun biyolojik bir patoloji değil, psikolojik olduğuna dikkat çeker"

"Otoritesi kim?" sorusuna neden olan Bakan Yanık, cinsiyetin biyolojik değil psikolojik olduğunu iddia ederek LGBT sapkınlığının argümanını kullandı.

"Patoloji (Hastalık bilimi)" ve "Patolojik (anormal, bozulmuş, işlemeyen)" ifadelerini cinsiyet için kullanan Bakan Yanık, "Otoriteler, cinsiyet konusunun biyolojik bir patoloji değil, psikolojik olduğuna dikkat çeker. 3 yaşına kadar cinsel kimlik belli olmaya başlar, 5 yaşında kesinleşir. Eğer anne baba modelinde sorun var ise patoloji gelişiyor. Bu nedenle erken çocukluk dönemi anne- baba rol modeli üzerine çalışma yapıyoruz. Bazıları ‘Çocuğu anne yetiştirir’ diyor. Oysa çocuğu anne baba beraber yetiştirir. Aileyi korumak, önce ailenin kendisinin yapması gereken bir şey." dedi.

Tepkilerin ardından çark etti ve yeni bir açıklamada bulundu

Bakan Derya Yanık'a, bu ifadeleri üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı. Yanık, tepkilerin giderek büyümesi üzerine Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. "Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz" diyen Yanık, "Ancak özellikle bazı sosyal medya mecralarındaki şiddet ve nefret söylemlerine dikkat çekmek istiyorum. Nefret söylemi kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin çok tehlikelidir" vurgusu yaptı.

LGBT'li sapkınların nefret söylemlerini görmezden gelen Yanık, kendisini böyle savundu

LGBT'lilerin provokasyonlarına sessiz kalırken Aile için yürüyen vatandaşları nefret söylemi üzerinden suçlayan Derya Yanık şu ifadelerle kendini savundu:

"Bugün medyada yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Haberde de net olarak ifade ettiğim üzere, herkesin bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi çerçevesinde eleştirebilme özgürlüğünüz vardır.

Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz.

Ancak özellikle bazı sosyal medya mecralarındaki şiddet ve nefret söylemlerine dikkat çekmek istiyorum. Nefret söylemi kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin çok tehlikelidir.

Kamusal düzenin devamı ve kaosun oluşmaması için bu dilden uzak durulmalı, ferasetle sorunların üzerine gidilmelidir.

Devlet temel insan haklarını koruma ve teslim etme yükümlülüğünü üzerinde taşıyan bir kurumdur. Her vatandaşını korumakla mükelleftir. Bu noktayı tartışmaya açmak da çok tehlikelidir.

Bununla beraber yürüyüşle ilgili olarak ifadelerim ve düşüncelerim protesto hakkının demokratik bir hak olduğu yönündedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aileyi ve değerlerimizi korumak en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir.

İnancımız ve değerlerimiz çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

Sosyal medyadan tepki yağdı

Bakan Yanık çark etse de vatandaşlar tepkilerini sürdürmeye devam etti.