AİHM’den Rusya’ya sapkınlık baskısı: Eşcinsel evlilikleri tanıyın

Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Rusya'dan eşcinsel evlilikleri meşrulaştırmasını talep etti.

Rusya'da üç eşcinsel çift evlenme istediklerini Rus makamlarına ilettiler ancak ret cevabı aldılar. Bunun üzerine eşcinsel Rus çiftler Rusya'da mahkemeye başvurmak istediler. Fakat Rus makamları böyle bir davanın açılmasını da reddetti.

Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular.

AİHM: Evlenmeye hakları var

AİHM ise Rus eşcinsel çiftlerin evlenmeye hakkı olduğuna hükmetti ve Rusya'yı haksız buldu. Eşcinsel çiftlerin mahkeme masrafları olan 2200 euronun da Rusya tarafından ödenmesini talep etti.

Rusya kararı tanımıyor: Anayasaya aykırı

Rusya ise bu kararı tanımadıklarını açıkladı. Kremlin Basın Sekreteri Dmitry Peskov Rus Anayasası'nda evliliğin erkek ve kadın arasında gerçekleştiğinin geçtiğini, eşcinsel evliliklerin tanınmasının Rus Anayasası'na aykırı olduğunu belirtti.

AİHM: Anayasada evlilik yasağı insan haklarına aykırı

Bunun üzerine AİHM, bir anayasada veya kanunda evliliğin sadece erkek ve kadın arasında gerçekleşebileceğinin geçmesinin de insan haklarına aykırı olduğunu açıkladı.

Rusya'dan yapılan ikinci karşı açıklamada ise AİHM'nin bu kararlarının çok yanlış ve hukuksuz olduğu belirtilerek Rusya'nın bu kararları tanımayacağı açıklandı.

Karar emsal teşkil edebilir

AİHM'nin bu kararının emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanıyıp, eşcinsel evlilikleri tanımayan Türkiye gibi ülkelere de eşcinsel evlilikleri tanıma baskısı yapılabileceği, aksi halde AİHM'in Türkiye'yi insan haklarını ihlal suçlamasıyla mahkum edebileceği bildiriliyor.