AİHM onayladı, Yunanistan yaptı... Ver 30 bin euroyu al göçmenin canını

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ın göçmenleri taşıyan bir botu itmesi sonucu aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 11 kişinin Ege Denizi'nde boğulduğu olaya ilişkin davada, Yunanistan'ın "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi"nin 2. ve 3. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, 11 göçmenin canına karşılık Yunanistan'a sadece 330 bin euroluk fatura çıkardı.

Kişi başı verilen 30 bin euroluk cezadan cesaret alan zalim Yunanistan, bu kez göçmenleri döverek katletti.

Meriç sınırında Yunanistan’a geçmeye çalışan sığınmacılardan biri Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülerek öldürüldü. İkisi ise geri itilme sırasında nehirde boğularak can verdi.

Yunan "Efsyn" gazetesi, sığınmacıların "İnsan Hakları 360" ve "Sığınmacılar için Yunan Komitesi" adlı sivil toplum örgütlerine yaptıkları ihbarlara dayanarak "Meriç’te cinayet" başlıklı tüyler ürpetici haberinde şunları aktardı:

"Aralarında yaşlıların, hamilelerin ve 12 çocuğunun bulunduğu 34’ü Suriyeli, 13’ü Kürt kökenli ve 3’ü de Filistinli (toplam 50 kişi), 14 Temmuz’da Meriç bölgesinden Yunan topraklarına geçtiler. Sığınmacıları o noktada bekleyen, polis ve komando üniformalı Yunan güvenlik unsurları hiçbir şey söylemeden, kadın-çocuk ayrımı yapmaksızın herkesi dövmeye başladılar.

Sığınmacılardan biri, aralarında Arapça konuşan bazı kişilerin de bulunduğu Yunan güvenlik unsurlarından yediği dayaktan öldü. Ceset daha sonra Meriç’in Türk tarafında bulundu. Yunan unsurları, ardından kadın ve çocukları sandallara bindirerek, yakın bir adacığa (nehrin yine Yunan tarafında) bıraktılar. Erkeklerin ise soyunmalarını ve çıplak halde aynı adacığa yüzmelerini emrettiler. Sığınmacıların 2’si yüzme bilmediğinden nehirde boğuldu. Yunan unsurları, yüzme bilmeyen sığınmacıya yardıma kalkışan bazı sığınmacıları, havaya ateş açıp, “Eğer kurtarırsanız sizi öldürürüz” diyerek tehdit etti."