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AİÇÜ’de online Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) online Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:37:33 -
AİÇÜ’de online Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) online Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı.


AİÇÜ tarafından pandemi sürecini evlerinde geçiren öğrencilerin eğlenceli bir zaman geçirmeleri amacıyla online olarak Ödüllü Bilgi Yarışması düzenlendi. İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, korona virüs, genel bilgiler ve zeka sorularının yer aldığı konu başlıklarındaki yarışmaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sinav.agri.edu.tr web sayfasından gerçekleştirilen yarışmada Tuğba Oluç birinci, Bildan Sarıce ikinci, Şevin Kırtay ise üçüncü oldu.

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