0553 313 94 23

AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti

Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti.

17 Şubat 2019 Pazar 16:23
AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti

Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti. Türkiye, stratejik öneme sahip dönem başkanlığı süresince, AB ve Akdeniz ülkelerine göç ve terör konuları başta olmak üzere yapılacak uluslarası çalışmalara katkı sağlayacak.


Almanya’nın Strasbourg kentinde iki gün boyunca gerçekleşen Akdeniz için Birlik Parlamenterler Asamblesi (AİBPA) toplantısının dönem Başkanı Türkiye oldu. Türkiye’nin AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığında temsil edilen heyette ayrıca AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı yer aldı. İki gün süren toplantıların sonunda açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, şunları söyledi:


"AİBPA Türkiye heyeti olarak iki gündür bulunduğumuz Strasbourg’taki toplantılarda Türkiye’yi temsil ediyoruz. Türkiye için son derece önemli olan AİBPA dönem başkanlığını, toplantıda bulunan diğer ülkelerin parlamenterlerinin büyük bir teveccühü ve alkışıyla almış bulunuyoruz. Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde ne denli büyük bir ülke olduğunu bir kez daha gördük. İnşallah Türkiye’nin başkanlığındaki bu süreçte bugüne kadar yapılan çalışmaların çok daha ileriyle gitmesini sağlayacağız. Türkiye’nin dönem başkanlığı süresince özellikle terör ve göç konularında ülkemizin deneyim ve tecrübelerini AB ve Akdeniz ülkelerindeki meslektaşlarımızla daha yakından paylaşacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun.”


AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, toplantıların sonunda yaptığı açıklamada Türkiye’nin dönem başkanlığını oldukça stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getirerek şunları söyledi:


“Bugün Türkiye ve TBMM için son derece anlamlı bir gün. AİBPA Dönem Başkanlığı Türkiye’ye geçti. Ben, iki gün boyunca süren toplantılara adeta damgasını vuran heyet Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım’a teşekkür ediyorum. Türkiye’nin dönem başkanlığındaki süre boyunca Akdeniz tarihte olduğu gibi barış, istikrar ve kardeşliğin bölgesi olur. Diliyorum ki Akdeniz, barış ve kardeşlik denizi olur.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul hırsızları yakayı ele verdi
    1. Okul hırsızları yakayı ele verdi
    2. Mustafa Sarıgül’den öğrencilere..
    3. Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor..
    4. CHP Genel Merkezi önünde 'Maltepe'..
    5. BB. Erzurumspor - DG. Sivasspor..
    6. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik..
    7. Real Madrid evinde Girona'ya kaybetti
    8. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan..
    9. AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti
    10. Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
    11. TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7..
    12. Judo: Okul Sporları Türkiye Şampiyonası
    13. Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    14. TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 -..
    15. İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir..
    16. Endonezya İslami turizmde zirveyi..
    17. Kepez’in sokak hayvanları..
    18. Başkan Atilla’dan Hayrat Vakfı’na..
    19. Kelebek çocuklarına moral yemeği
    20. Sosa , 64 gün sonra sahada
    21. Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı..
    22. Kaymakam öğrencilerin sorunlarını..
    23. İslami Cihad'dan "FKÖ'nün..
    24. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki..
    25. PKK'ya büyük darbe! Tam 735 gözaltı
    26. Güneşi gören Denizlililer mangala koştu
    27. İçişleri Bakanı Soylu'dan, HDP'li..
    28. Hakkari’de 31 bölge “özel güvenlik..
    29. Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi..
    30. Kitlesel eylem hazırlığında olan..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması