Ahu Özyurt'un TV100'deki işine son verildi! İşte sebebi...
Gazeteci Ahu Özyurt, sosyal medya hesabından TV100'deki işine ekonomik gerekçelerle son verildiğini duyurdu.
Gazeteci Ahu Özyurt'un TV100'deki işine son verildiği öğrenildi.
Ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyuran Özyurt, işine ekonomik nedenlerle son verildiğini söyledi.
Kanalın gerekçesi ekonomik sebepler
Özyurt Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç yıla yakın zamandır program yaptığım ve hep büyük keyifle çalıştığım TV100‘deki görevime ekonomik nedenlerle son verildiğini öğrendim. Ekip arkadaşlarım ve kanal yönetimine, konuklarıma sonsuz teşekkürler ediyorum" ifadesini kullandı.