Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, saldırının ardından ilk kez konuştu!

Eminönü Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde röportaj yaptığı esnada iki kişi tarafından darbedilen Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırganların PKK'lı olduğunu belirten Yapraklıoğlu, "Orada 'hain' deyince kızdı bir yumruk attı bana. Ben geri çekilince tişörtüme biri sarıldı, yırtıldı. Yırtılınca bu sefer arkamı döndüm. Yine saldırmaya başladı" diye konuştu.

Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu ve kameramanı, geçtiğimiz günlerde Eminönü Meydanı'nda röportaj esnasında saldırıya uğramıştı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Yapraklıoğlu'na iki kişinin saldırdığı, orada bulunan diğer vatandaşların da saldırganları kısa sürede etkisiz hale getirdikleri görülmüştü.

"'Hain' deyince kızıp yumruk attı"

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Yapraklıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Biz orada SİHA'ları, İHA'ları soruyorduk. Sezgin Tanrıkulu bunlara karşı geliyor. Röportajı bitirdikten sonra birisi geldi, dedi ki, 'Sen ortalığı niye karıştırıyorsun'. Biz sınır ötesinde operasyon yapıyoruz. Orada teröristlerin canını yakıyoruz. Buradaki onu sevenlerin canı yanıyor. Geliyor bana sataşıyor. Bana diyor ki, 'Sen hainsin'. Nerede hainlik yaptım ben. Ben de dedim ki ona, 'Asıl hain sizsiniz'. Çünkü niye? Sen asker öldür polis öldür. 35 bin kişi ölmüş. 'Hain' deyince kızdı bir yumruk attı bana. Ben geri çekilince tişörtüme bir sarıldı. Yırtıldı. Yırtılınca bu sefer arkamı döndüm. Yine saldırmaya başladı. Biz de ne yaptık? Kendimizi orada koruduk."

"CHP'liler askeri polisi öldürenlerin yanında oldu"

Yapraklıoğlu PKK'lıların iftiralarına karşı CHP'ye yüklenerek şöyle konuştu:

Orada en çok tebrik ettiğim Azeri bir abla vardı. Allah ondan razı olsun. Zaten son onunla röportaj yapmıştık. CHP'liler bir o adamın yanında oldular. Askeri polisi öldürenlerin yanında CHP'liler var. Gençler bile o adamın yanında oldular.

Bu adamlar ne yapıyor? Bu adamlar gidip misket mi oynuyor dağlarda? Masum insanları öldürüyor. Bize gelip her türlü iftirayı atıyorlar. Kendileri askeri, polisi, masum insanları öldürüyor. Şimdi hain kim? Bana burada birisi açıklama yapsın.

Yapraklıoğlu, konuşmasının devamında, "Bunların asıl saldırmasındaki sebep, benim PKK'ya karşı olmam." dedi.