Ahşap kesme tahtası nasıl temizlenir? Karbonat ve sirke ile tahta kaşık temizliği

Ahşap kesme tahtaları çok bilinmese de mikrop bulundurma riski yüksek olan mutfak eşyalarının başında gelir. Tahta üzerinde oluşan çizikler mikropları içine hapsedebilir. Bu mikropların önüne geçmek için sık sık kesme tahtanızı temizlemelisiniz.

Kesme tahtası nasıl temizlenir? Kesme tahtasını temizlerken nelere dikkat etmek gerekir? İşte, kesme tahtasını temizlemek için kullanabileceğiniz doğal yöntemler...

Kesme tahtasını temizlerken nelere dikkat edilmeli?

Kesme tahtasını kesinlikle suyun içerisinde bırakmayın.

Kesme tahtasını temizledikten sonra kuru bir bez yardımıyla silin.

Tahtayı kuruladıktan sonra duvara dik olacak şekilde asın ve kurumaya bırakın.

Kesme tahtalarını, özellikle ahşap olanları, bulaşık makinesinde yıkamayın.

Ahşap kesme tahtaları sert meyve ve sebzeler için idealdir. Plastik kesme tahtaları ise yumuşak peynir ve renk bırakan sebzeler için kullanılır.

Ahşap kesme tahtasını arada bir zeytinyağı ile temizleyin. Bunun için bir yemek kaşığı zeytinyağını tahtaya dökmeniz ve kağıt havlu ile silmeniz, kesme tahtasının ömrünü uzatacaktır.

Ahşap kesme tahtası nasıl temizlenir?

Hassas ve koku bırakan bir yapıya sahip olduğu için, tahtaya yapışan gıdalar bulaşık süngeri veya fırça yardımıyla çıkarılmalıdır. Daha sonra bulaşık deterjanı ile tahta güzelce silinir ve suyun altında durulanır. Son olarak kuru bir bezle kurulanır.

Bambu kesme tahtası nasıl temizlenir?

Bambu, bir ahşap türü değildir. Bambu tahtalar, ahşaba göre daha dayanıklı, daha hijyenik ve daha uzun ömürlüdür. Bambu tahtalar, mikrofiber bez ile temizlenir. Ardından sıcak suyun altında durulanır. Temiz bez ile kurutulur.

Plastik kesme tahtası nasıl temizlenir?

Genellikle beyaz renklidir, çabuk aşınır. Sıcak suya uygun değildir. Bu yüzden bulaşık deterjanı veya doğal yöntemlerle suyun altında durulanmalıdır.

Ahşap kesme tahtası nasıl temizlenir?

Hassas ve koku bırakan bir yapıya sahip olduğu için, tahtaya yapışan gıdalar bulaşık süngeri veya fırça yardımıyla çıkarılmalıdır. Daha sonra bulaşık deterjanı ile tahta güzelce silinir ve suyun altında durulanır. Son olarak kuru bir bezle kurulanır.

Kesme tahtası temizliği için doğal yöntemler

Kaya tuzu: Kesme tahtasının üzerine bolca kaya tuzu serpiştirin. Bir adet limonu ikiye ayırın ve tuzun üzerinde su bırakacak şekilde tahtaya sürtün. Kesme tahtasını sudan geçirin ve kurulayın.

Oksijenli su: Tahtayı ıslatın ve kabasını alın. Daha sonra üzerine oksijenli su dökün ve sünger yardımıyla her tarafına yayın. 2 dakika beklettikten sonra suyla durulayın ve kurutun.

Karbonat: Tahtayı güzelce kurulayın. Üzerine karbonat serpiştirin. Bulaşık süngerini sıcak suya batırın ve tahtanın üzerini ovalayın. Ardından suda geçirin ve kurulayın.

Sirke: Özellikle tahtada ağır bir koku olduğu durumlarda, elma sirkesinden faydalanabilirsiniz. Yarım bardak sirkeyi, sprey şişesine alın. Kesme tahtasının üzerine sıkın ve bir süre bekletin. Ardından suyla durulayın ve kurutun.

Zımpara: Tahtanın üzerindeki çiziklerden kurtulmanın en kolay yolu zımparalamaktır. Ancak bunu yaparken, kendinize zarar vermemeye dikkat edin.

Tahta kaşık temizliği sirke karbonat

Sirke ve Karbonat

Bir paket karbonatı tencere içine dökün. 2 yemek kaşığı sirke ilave edin. Tüm malzemelerin üzerini geçecek şekilde kaynar su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15 dakika kadar kaynadıktan sonra tahta kaşıkların içinde hapsolan kirlerin suya karıştığını görebilirsiniz.

Tahta kaşık çatal nasıl parlatılır?

Derin bir kabın içine temizlenecek tahta kaşıkları dökün. Tahta kaşıkların üzerine oksijenli suyu gezdirin. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve 30 dakika kadar bekletin. Bekledikten sonra ılık su ile durulayın ve kurumaya bırakın.