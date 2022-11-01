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Yerel Ahşap ev küle döndü
Yerel

Ahşap ev küle döndü

Kastamonu'nda bir köy evi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 15:47:00 -
Ahşap ev küle döndü

Olay, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Vakıfbalören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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