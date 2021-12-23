Libya’da “seçim” gerginliği

Yeni Akit yazarı Ahmet Varol, köşe yazısında Libya’da yapılacak seçimlerin doğurabileceği sıkıntıları ele aldı.

Libya’daki seçim karmaşasından bahseden dış politika uzmanı Ahmet Varol, “Libya’daki iç savaşın sonlandırılması için yapılan anlaşmaya göre geçiş sürecinin tamamlanması ve ülke çapında istikrarlı bir siyasi otoritenin oluşturulması için yarın yani 24 Aralık Cuma günü cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu. Ancak gelinen durum artık bunun imkansız olduğunu ve atılan birtakım adımlarla seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelendiğini gösteriyor. Yeniden tarih belirlenmesi için de belki bir süre daha görüşmeler ve pazarlıklar yapılması gerekecek. Buna rağmen, güven verici seçimlerin gerçekleştirilmesi, dış güçlerin elini bulaştırmayacağı ve halkın iradesini özgürce ortaya koyabileceği seçim yapılmasına elverişli bir zemin ve ortamın oluşmaması durumunda belki yine tam çözüm aşamasına gelinmiş olmayacak.” İfadelerini kullandı.

İşte Ahmet Varol'un ilgili yazısı:



Libya’daki iç savaşın sonlandırılması için yapılan anlaşmaya göre geçiş sürecinin tamamlanması ve ülke çapında istikrarlı bir siyasi otoritenin oluşturulması için yarın yani 24 Aralık Cuma günü cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu. Ancak gelinen durum artık bunun imkansız olduğunu ve atılan birtakım adımlarla seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelendiğini gösteriyor. Yeniden tarih belirlenmesi için de belki bir süre daha görüşmeler ve pazarlıklar yapılması gerekecek. Buna rağmen, güven verici seçimlerin gerçekleştirilmesi, dış güçlerin elini bulaştırmayacağı ve halkın iradesini özgürce ortaya koyabileceği seçim yapılmasına elverişli bir zemin ve ortamın oluşmaması durumunda belki yine tam çözüm aşamasına gelinmiş olmayacak.

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