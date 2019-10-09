Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi

Savaş uçakları önceki gece Irak’ın Suriye’ye açılan kapısı Semelka ile Malikiye’de örgüt hedeflerini bombalarken, kara birlikleri, ilk etapta Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik cephede başlayacak operasyon için eller tetikte bekliyor.

Hazırlıkları titizlikle yürütülen operasyonun Türkiye ve uluslararası arenadaki yankıları da devam ediyor.

PKK'lılar kaçacak delik arıyor

Diğer yandan, Türkiye’nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Suriye’nin kuzey bölgesinde bulunan Münbiç sınırında, teröristler tarafından iş makineleriyle açılan hendek ve mevziler boş kaldı.

YPG/PKK’lı teröristler kısa süre öncesine kadar bölgede cirit atarken, Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye başlamasının ardından teröristlerin mevzileri boşaltması dikkat çekti.

Heja Türk'ten Türk milletine hakaret

Operasyon nedeniyle PKK'lı teröristlerde büyük panik hakim olurken, PKK sempatizanları ise medya yoluyla algı operasyonu ve manipülasyonlara başladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başlayacağı yönünde sinyallerin gelmesi üzerine PKK'ya yakın isimler sosyal medyada Türk ordusu ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli çirkin mesajlar paylaştı.

Bu isimlerden birisi de, terör örgütü üyelerini belediyede önemli pozisyonlara getirdiği iddiası ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk oldu!

Anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP binası önünde günlerdir oturma eylemi yaparken, Avrupa'da gününü gün eden ve lüks içinde yaşayan Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ün Türk milletini aşağılayan mesajlar paylaşması büyük tepki topladı.

Türk milletine 'Köpek' dedi

Şirin Payzın'ın sunduğu bir programa katılan devlet düşmanı "gazeteci" Fehim Taştekin'in "Türkiye etnik temizlik yapacak" iftirasını sosyal medyada paylaşan Heja Türk, paylaşımına, "İçimde tarifsiz bir öfke var. Kürdistan'ı bu köpeklere yem ediyorlar. Lanet olsun. Lanet" diye yazdı.

Heja Türk ayrıca, "Kahrolsun Türk emperyalizmi!" şeklinde bir paylaşımı da paylaşarak, "Her kelimesinin altına imzamı atarım" ifadelerini kullandı.