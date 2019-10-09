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Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyon öncesi teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk, Türk askerine ve Türk milletine küstahça hakaretler etti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:00
Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi

Savaş uçakları önceki gece Irak’ın Suriye’ye açılan kapısı Semelka ile Malikiye’de örgüt hedeflerini bombalarken, kara birlikleri, ilk etapta Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik cephede başlayacak operasyon için eller tetikte bekliyor.

Hazırlıkları titizlikle yürütülen operasyonun Türkiye ve uluslararası arenadaki yankıları da devam ediyor.

PKK'lılar kaçacak delik arıyor

Diğer yandan, Türkiye’nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Suriye’nin kuzey bölgesinde bulunan Münbiç sınırında, teröristler tarafından iş makineleriyle açılan hendek ve mevziler boş kaldı.

YPG/PKK’lı teröristler kısa süre öncesine kadar bölgede cirit atarken, Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye başlamasının ardından teröristlerin mevzileri boşaltması dikkat çekti.

Heja Türk'ten Türk milletine hakaret

Operasyon nedeniyle PKK'lı teröristlerde büyük panik hakim olurken, PKK sempatizanları ise medya yoluyla algı operasyonu ve manipülasyonlara başladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başlayacağı yönünde sinyallerin gelmesi üzerine PKK'ya yakın isimler sosyal medyada Türk ordusu ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli çirkin mesajlar paylaştı.

Bu isimlerden birisi de, terör örgütü üyelerini belediyede önemli pozisyonlara getirdiği iddiası ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk oldu!

Anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP binası önünde günlerdir oturma eylemi yaparken, Avrupa'da gününü gün eden ve lüks içinde yaşayan Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ün Türk milletini aşağılayan mesajlar paylaşması büyük tepki topladı. 

Türk milletine 'Köpek' dedi

Şirin Payzın'ın sunduğu bir programa katılan devlet düşmanı "gazeteci" Fehim Taştekin'in "Türkiye etnik temizlik yapacak" iftirasını sosyal medyada paylaşan Heja Türk, paylaşımına, "İçimde tarifsiz bir öfke var. Kürdistan'ı bu köpeklere yem ediyorlar. Lanet olsun. Lanet" diye yazdı.

Heja Türk ayrıca, "Kahrolsun Türk emperyalizmi!" şeklinde bir paylaşımı da paylaşarak, "Her kelimesinin altına imzamı atarım" ifadelerini kullandı.

 

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:00
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Fehim Taştekin
  4. Heja Türk

YORUM YAZ

  • Murat Murat 1 dk önce
    Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini ....... cinsine çeker.
  • Erdogan Erdogan 16 dk önce
    Bülent Arınç a soralım.
  • ahmetahmet18 dk önce
    sayın savcılarım buyurun sizden adalet bekliyoruz heja türk 'ü içeri alında türk adaletini görsün
  • SıtkıSıtkı18 dk önce
    Sayın savcılar gereği lütfen. Bülent Arınç 'ın kulakları çınlasın
  • DermanDerman19 dk önce
    İt urur kervan yurur,her havlayana donup baksam yol alamam bu hainlerden ne beklersin bir bir okadarda ona iyade edebilirsin sen kimsin.
  • Murat 38Murat 3824 dk önce
    Alın içeriye ......yu
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 24 dk önce
    HAİN HAİNDİR BU BURDADA OLSA DIŞARDADA OLSA OLSA HAİNLİĞİNİ YAPACAK BURDA HAİN SEVENLERE DUYURULUR CHPKK İYİPKK DUYURULUR.SADETPKK DUYURULUR.
  • Alparslan1071Alparslan107124 dk önce
    Topraklarimizda bunun gibi ........lerin ne işi var??sonucta ......... hep .......dir
  • türktürk26 dk önce
    TÜRK buna öyle bir batmış ki artık neresine battıysa habire köpek gibi bağırıyor
  • ÖmerÖmer29 dk önce
    Bülent Arınç geldi aklıma nedense. Şu anda nerededir ne yapıyor operasyon için hiç açıklamasını duymadık da.
  • mertmert30 dk önce
    kancık köpek uzaktan havlamış,yanına yanaşınca kuyruğunu bacaklarının arasına alır kaçar ,kesin yurdışından almayadan atmıştır twitleri efendisinin yanında cesaret bulup havlıyor,maalesef türk devleti bu kancığı ve sülalesini besliyor,milletvekilimaaşı belediye başkanı maaşı kimbilir başka hangi maaşlar alıyordur
  • tuğrultuğrul31 dk önce
    ..............., köpek sizin sopunuz soyunuzdur.
  • olması gereken; doğalolması gereken; doğal32 dk önce
    Bu ........... öbeğinden askere selam mı bekliyor dunuz yoksa?
  • davincidavinci34 dk önce
    ne güldüm beya. uzaylılar ( sümerli-amerikalılar ) size insan geni nakletti insan oldunuzda türklere mi köpek diyorsunuz.gökyüzünden geldiler size mama don verdilerde insan mı oldunuz.daha insan olabilmek için evrimleşmeniz için çook yüzyıllar var öyle on yılda evrimleşilmiyor ki.bu pkkyı daeşi katilleri anlamak isteyen sümer tabletletlerini okusunlar tavsiye ediyorum.dveletimizede diyorum ki bu maymunlara insan gibi muamele ettikçe doyurdukça şımarıyorlar.
  • BalyozBalyoz35 dk önce
    ULAN ............ 
  • ataata36 dk önce
    valla kürdistanı bilmem ama biz bizim olanı almaya gidiyoruz... bizden ihanetle çalınan mallarımızı...
  • WASPWASP37 dk önce
    lan hangi kurdistandan bahsediyorsun sen??allah seninde kurdistan denen zikkiminda belasini versin!!
  • misafirmisafir39 dk önce
    devlet bunları mim lemeli

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