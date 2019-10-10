Ahmet Türk'ün torunundan alçak sözler! Türk milletine hakaret etti

Savaş uçakları önceki gece Irak’ın Suriye’ye açılan kapısı Semelka ile Malikiye’de örgüt hedeflerini bombalarken, kara birlikleri, ilk etapta Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik cephede başlayacak operasyon için eller tetikte bekliyor.

Hazırlıkları titizlikle yürütülen operasyonun Türkiye ve uluslararası arenadaki yankıları da devam ediyor.

Terör yandaşları yine sahnede

Diğer yandan, Türkiye’nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Suriye’nin kuzey bölgesinde bulunan Münbiç sınırında, teröristler tarafından iş makineleriyle açılan hendek ve mevziler boş kaldı.

YPG/PKK’lı teröristler kısa süre öncesine kadar bölgede cirit atarken, Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye başlamasının ardından teröristlerin mevzileri boşaltması dikkat çekti.

Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten Türk milletine hakaret

Operasyon nedeniyle PKK'lı teröristlerde büyük panik hakim olurken, PKK sempatizanları ise medya yoluyla algı operasyonu ve manipülasyonlara başladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başlayacağı yönünde sinyallerin gelmesi üzerine PKK'ya yakın isimler sosyal medyada Türk ordusu ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli çirkin mesajlar paylaştı.

Bu isimlerden birisi de, terör örgütü üyelerini belediyede önemli pozisyonlara getirdiği iddiası ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk oldu!

Anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP binası önünde günlerdir oturma eylemi yaparken, Avrupa'da gününü gün eden ve lüks içinde yaşayan Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ün Türk milletini aşağılayan mesajlar paylaşması büyük tepki topladı.

Türk milletine köpek dedi

Şirin Payzın'ın sunduğu bir programa katılan devlet düşmanı "gazeteci" Fehim Taştekin'in "Türkiye etnik temizlik yapacak" iftirasını sosyal medyada paylaşan Heja Türk, paylaşımına, "İçimde tarifsiz bir öfke var. Kürdistan'ı bu köpeklere yem ediyorlar. Lanet olsun. Lanet" diye yazdı.

Heja Türk ayrıca, "Kahrolsun Türk emperyalizmi!" şeklinde bir paylaşımı da paylaşarak, "Her kelimesinin altına imzamı atarım" ifadelerini kullandı.

Bomba davasında hapis cezası aldı

Öte yandan, Heja Türk, Türkiye kamuoyunun yabancı olduğu bir isim değil. Türk, 2016 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nün otoparkında ele geçirilen bomba düzeneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Heja Türk yargılama sonucu “silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Anneler nöbette, o Avrupa'da

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı mezunu olan ve Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisansa kabul edilen Türk, bir süre sonra yurt dışına çıkarak Avrupa'da yaşamaya başladı.

Son günlerde sosyal medyada paylaştığı Kürtçe türkü performansları ile adından söz ettiren Heja Kürt, PKK'ya yakın bazı medya organlarında boy gösterdi. Heja Türk örgüt televizyonlarında siyasi gelişmeleri değerlendirdi.