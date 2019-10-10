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Ahmet Türk'ün torunundan alçak sözler! Türk milletine hakaret etti

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristleri temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk, Türk askerine ve Türk milletine yönelik küstah sözler sarfetti.

10 Ekim 2019 Perşembe 21:58
Ahmet Türk'ün torunundan alçak sözler! Türk milletine hakaret etti

Savaş uçakları önceki gece Irak’ın Suriye’ye açılan kapısı Semelka ile Malikiye’de örgüt hedeflerini bombalarken, kara birlikleri, ilk etapta Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik cephede başlayacak operasyon için eller tetikte bekliyor.

Hazırlıkları titizlikle yürütülen operasyonun Türkiye ve uluslararası arenadaki yankıları da devam ediyor.

Terör yandaşları yine sahnede

Diğer yandan, Türkiye’nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Suriye’nin kuzey bölgesinde bulunan Münbiç sınırında, teröristler tarafından iş makineleriyle açılan hendek ve mevziler boş kaldı.

YPG/PKK’lı teröristler kısa süre öncesine kadar bölgede cirit atarken, Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye başlamasının ardından teröristlerin mevzileri boşaltması dikkat çekti.

Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten Türk milletine hakaret

Operasyon nedeniyle PKK'lı teröristlerde büyük panik hakim olurken, PKK sempatizanları ise medya yoluyla algı operasyonu ve manipülasyonlara başladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başlayacağı yönünde sinyallerin gelmesi üzerine PKK'ya yakın isimler sosyal medyada Türk ordusu ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli çirkin mesajlar paylaştı.

Bu isimlerden birisi de, terör örgütü üyelerini belediyede önemli pozisyonlara getirdiği iddiası ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk oldu!

Anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP binası önünde günlerdir oturma eylemi yaparken, Avrupa'da gününü gün eden ve lüks içinde yaşayan Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ün Türk milletini aşağılayan mesajlar paylaşması büyük tepki topladı.

Türk milletine köpek dedi

Şirin Payzın'ın sunduğu bir programa katılan devlet düşmanı "gazeteci" Fehim Taştekin'in "Türkiye etnik temizlik yapacak" iftirasını sosyal medyada paylaşan Heja Türk, paylaşımına, "İçimde tarifsiz bir öfke var. Kürdistan'ı bu köpeklere yem ediyorlar. Lanet olsun. Lanet" diye yazdı.

Heja Türk ayrıca, "Kahrolsun Türk emperyalizmi!" şeklinde bir paylaşımı da paylaşarak, "Her kelimesinin altına imzamı atarım" ifadelerini kullandı.

Bomba davasında hapis cezası aldı 

Öte yandan, Heja Türk, Türkiye kamuoyunun yabancı olduğu bir isim değil. Türk, 2016 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nün otoparkında ele geçirilen bomba düzeneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Heja Türk yargılama sonucu “silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Anneler nöbette, o Avrupa'da

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı mezunu olan ve Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisansa kabul edilen Türk, bir süre sonra yurt dışına çıkarak Avrupa'da yaşamaya başladı.

Son günlerde sosyal medyada paylaştığı Kürtçe türkü performansları ile adından söz ettiren Heja Kürt, PKK'ya yakın bazı medya organlarında boy gösterdi. Heja Türk örgüt televizyonlarında siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 21:58
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Heja Türk
  4. Ahmet Türk

YORUM YAZ

  • Kızıltepeli Kızıltepeli 6 dk önce
    Bak sen .......ye, dedesine çekmiş ......... 
  • Libero Libero 8 dk önce
    Soyadını değiştirin bunun....acilll
  • Erdogan Erdogan 10 dk önce
    Bülent Arınç a soralım.
  • Emine Altin Emine Altin 18 dk önce
    Etnik temizlik degil hain terorist temizligi
  • kazım çobanderelikazım çobandereli24 dk önce
    bu hakaretin bir bedeli olmalı.
  • teomanteoman26 dk önce
    Her kes aslına çeker.. Dede neyse torunda odur.. Ayrıca bunları görüp de onlara arka çıkanlarda bozuktur..
  • sukrusukru32 dk önce
    Dedesi kendisi gibi yetiştirmiş .........yu.
  • YÜKSELkılıçYÜKSELkılıç33 dk önce
    Bu kadar demokrasi çooooook çok yeter artik bu köpek soylarını artık kazıyalım Ne MUTLU TÜRKÜM DİYENE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
  • fetösavarfetösavar33 dk önce
    çok komik ya. dilinin kopmasına az kalmış dikkat et..
  • TrabzonsporTrabzonspor33 dk önce
    Mit yakalasin bu ........nü.
  • PolatPolat34 dk önce
    Türk Devleti, Ahmet Türk gibilere çuvalla para veriyor. Bu namussuzlar da alıyor sahibinin paçasına saldırıyor. İstihbaratımız ise çalışmıyor demek ki.
  • Sen sen***Ben benSen sen***Ben ben34 dk önce
    Sen sus ............ sus. Sen kim oluyorsun? Bunun dedesi denen .........de öyleydi. Çık aradan parazit yapma çık. Boş kağnı gıcırtısı.
  • termintermin36 dk önce
    Türkiye birde içeride bir operasyon yapsın... sonuçta dağdaki teröristlere gaz verenler bunlar
  • VATAN NAMUSTUR VATAN NAMUSTUR 37 dk önce
    SÜLALECE PKK LI BU SÖZLERİ TÜRKIYE DE SÖYLESENE
  • YÜKSEL kılıçYÜKSEL kılıç37 dk önce
    Bu Türk düşmanlarını bu ülkeden söküp atma zamanı gelmiştir ama herşey sırayla önce başı keseriz sonra gerisini ir soyları Yaşasın Türk milleti ve yaşasın Türkün devleti
  • aliali38 dk önce
    taş yemeyen kopek enigi(yavrusu) hayati ve gercekleri bilmez diye bir soz vardir anadoluda... ne guzel anlatmis:)
  • Vanlı mehmetVanlı mehmet39 dk önce
    Hani suriyenin kuzeyin kürt devleti kurulmuştu ne oldu etek giyip kaçtılarmı yav siz abd nin kòpegi olursanız ancak cehennemde kurarsınız ordada kafirler müsade etmez 
  • abidinabidin39 dk önce
    heja ....... sen önce soyadını değiştir. hain köpekler. hepinizin gebermesi lazım
  • AkilAkil40 dk önce
    Dışarda olduğu için ötüyor bu bombaci içer de konuş Sun bakalim
  • AhmetAhmet42 dk önce
    Bülent arınc beyni kulağına küpe olsun..
  • Nazım ZenginNazım Zengin45 dk önce
    Emperyalizme ......lik yapan tiplerbir de Türk emperyalizminden bahsediyor! Bunların kimin ..i olduğunu herkes biliyor!
  • MAKCAY3MAKCAY346 dk önce
    soyadını değiştir Türk düşmanın soyadı Türk olamaz.
  • mijiromijiro47 dk önce
    Bu haberin üstüne heja ya bircok sey söylerdim de ..........
  • AkilAkil47 dk önce
    Türk soyadindan memnun değil sen Irak'a İran'a niye Türkiye de yaşıyorsunbeğendiğin yere git seni Ermeni uşağı sen Kürtlerin savunucusu değil sin
  • OvalıOvalı49 dk önce
    .. Ahmet in tornunda ne beklenir ? 
  • TurkTurk50 dk önce
    ......u
  • YaşaRYaşaR51 dk önce
    Şunları haber yapmayın.
  • jljl52 dk önce
    bu k.... ahmet türkün torunu kim kimdir bu terörist

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