Ahmet Türk'ten "HDP, DEVA'yı destekleyecek" iddiasını güçlendiren Ali Babacan açıklaması!

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HDP'li Ahmet Türk'ten, Tele 1 canlı yayınında konuşan Mehmet Ali Kulat'ın, "HDP kapatılırsa, seçmeni DEVA Partisi'ne oy verecek." iddiasını güçlendiren bir çıkış geldi.

Gazete Duvar'a konuşan HDP'li Türk, Ali Babacan'ın "Türklük" çıkışına ilişkin değerlendirmede bulunup, 6'lı masaya mesaj iletti.

Babacan'ı destekleyip 6'lı masayı eleştirdi!

"DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıkladığı ‘DEVA Partisi Temel Haklar Eylem Planı’ndaki Kürt sorunu ile ilgili maddeler 6'lı masa için yol gösterici olabilir. Sayın Babacan’ın açıklamasında anadilinde eğitimden tutun eşit yurttaşlığa kadar birçok başlık vardı. Ben onu küçük bir manifesto olarak kabul ediyorum." ifadeleri ile Babacan'ı destekleyen Ahmet Türk, 6'lı masayı eleştirdi:

6'lı masa DEVA Partisi Genel Başkanı'nın bu sözlerini bir manifestoya çevirirse, bizim açımızdan sorun kalmaz. Babacan merkez sağda bir siyasetçi olarak Kürt sorunu ile ilgili net bir proje ortaya koydu. 6'lı masa bu konuya dair hiçbir açıklama yapmadı. Babacan’ın söylediklerinin altına imza atsalar, 6'lı masanın manifestosu veya ortak kararı olarak ortaya koysalar bile bizim açımızdan yeterli olurdu. Maalesef ne Kılıçdaroğlu’ndan ne Akşener’den hiçbir açıklama gelmedi. DEVA Partisi Genel Başkanı’nın bu açıklamasını destekleyecek veya olur verecek bir tavır görmedik.