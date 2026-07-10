Ahmet Telli kimdir?

“Hiç özlemedim seni

Özlemek dostluktandır

Dostluğundan öte bulmalıyım seni “

dizelerinin sahibi, öğretmen, yazar ve şair Ahmet Telli, 2 Aralık 1946’da Çankırı’nın Eskipazar ilçesinde doğmuştur. Hasanoğlan, Kayseri Pazarören, Pınarbaşı öğretmen okullarında eğitim görmüştür.

Öğretmen okulundan sonra dört yıl ilkokul öğretmenliği, daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirmesinin ardından Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara Atatürk Lisesi’nde Türkçe, Edebiyat öğretmenliği yaptı.

1981 senesinde, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenken, sıkıyönetimce tutuklanmış, aynı yıl beraat etmiştir. Cigerhun’un şiirleri üstüne yazdığı bir yazısından dolayı kısa bir süreliğine ikinci bir hüküm giymiştir.

Kitapçılık ve yayıncılık yapmış, çeşitli yayınevlerinde editör ve yönetici olarak çalışmıştır.

1993’te mahkeme kararıyla öğretmenliğe döndü ve emekli oldu.

İlk şiiri 1961 senesinde yayınlanan Telli’ye, 1972’de Cengiz Tuncer’in Kerkenez isimli romanı üstüne yazdığı bir yazısından dolayı Varlık Dergisi Eleştiri Ödülü ikinciliği verildi. 70’li yıllarda daha çok deneme ve kitap tanıtma yazıları yazan Ahmet Telli, kitaplarını 1979’dan sonra yayınlamaya başladı.

Özellikle 1972’den sonra birçok edebiyat dergisinde yazıları ve şiirleri yayımlandı.

2010 senesinde yayınlanan “Nida” kitabına 2011 Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü verildi.

ŞİİR KİTAPLARI:

Yangın Yılları, Hüzün İsyan Olur, Dövüşen Anlatsın, Saklı Kalan, Su Çürüdü, Belki Yine Gelirim, Çocuksun Sen, Kalbim Unut Bu Şiiri- Seçmeler, Barbar ve Şehla, Yüzünün Doğusu Gül, Nida, Bakışın Senin (2016)

2026 yılında Nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altında bulunan şair, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 8 Temmuz'da entübe edilmişti. Telli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.