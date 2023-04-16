Ahmet Taşgetiren’den skandal Cübbeli Ahmet çıkışı! Asıl sana yazık be adam

Cübbeli Ahmet Hoca’nın, yaklaşan seçimlere dair halka önemli uyarılarda bulunması, Ahmet Taşgetiren’in zoruna gitti.

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Taşgetiren, Tayyip Erdoğan’a da salvolarda bulunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Tayyip Bey seçimlere asılıyor, asılıyor, asılıyor. “Kader seçimi” bu ona göre. “Bir dönem daha” diyor.

Bunun için, evet, “bütün düğmelere basıyor.” Kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. Devletin bütün imkanlarını, medyanın bütün imkanlarını… Devlet onun için seferber olmuş durumda.

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Eeee, buna ne der toplum, ne diyecek?

(…) Yukarılardan duyulmuyor olabilir, Yukarılara giderken sesler bir yerlerde perdeleniyor olabilir, ama diyelim her akşam bir kanalda yayına sokulan tv mülakatlarıyla karşılaşan insanlar refleks halinde başka kanala geçiyorsa bir şeyler oluyor orada demek.

Adını değiştirip değiştirip karşısına çıkan bir yiyecek artık iştah uyandırmıyor olabilir mi acaba?

Bu ihtimali hatırlatan bir kişi yok mu oralarda?

Şöyle o mülakatlardan birisini izleyip de kimi konuşmalar için “Toplumu bu kadar aptal yerine koymak ters teper sayın Başkan” diyecek bir kişi yok mu?

(…) İşin Cübbeli’ye kalmış olması da ne hale gelindiğinin göstergesi değil mi? Yazık."