Ahmet Taşgetiren, sonunda bunu da yazabildi! İyice raydan çıktı

Her geçen gün raydan biraz daha çıktığını belli eden Ahmet Taşgetiren, bu defa da CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine destek verdi. Taşgetiren, Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki köşesinde "Gürsel Tekin’in sözleri, normalde tabii bir anayasal uygulama" ifadelerini kullanarak "Cumhur İttifakı cenahında durduğunuzda, muhalefetin 'HDP kıvranması'nı bıyık altından gülerek izlersiniz. Onun için Gürsel Tekin’in sözleri, normalde son derece tabii bir anayasal uygulama olmasına rağmen İyi Parti’nin içini hareketlendirdi ve bu iktidar medyasını bayram havasına soktu" dedi.