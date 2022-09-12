  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Taşgetiren, sonunda bunu da yazabildi! İyice raydan çıktı
Medya

Ahmet Taşgetiren, sonunda bunu da yazabildi! İyice raydan çıktı

Her geçen gün raydan biraz daha çıktığını belli eden Ahmet Taşgetiren, bu defa da CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 10:17:00 -
Ahmet Taşgetiren, sonunda bunu da yazabildi! İyice raydan çıktı

Her geçen gün raydan biraz daha çıktığını belli eden Ahmet Taşgetiren, bu defa da CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine destek verdi. Taşgetiren, Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki köşesinde "Gürsel Tekin’in sözleri, normalde tabii bir anayasal uygulama" ifadelerini kullanarak "Cumhur İttifakı cenahında durduğunuzda, muhalefetin 'HDP kıvranması'nı bıyık altından gülerek izlersiniz. Onun için Gürsel Tekin’in sözleri, normalde son derece tabii bir anayasal uygulama olmasına rağmen İyi Parti’nin içini hareketlendirdi ve bu iktidar medyasını bayram havasına soktu" dedi.

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Tasgetiroyorya sorsan kendini akıllıyim der tıpkı iblis gibi bunlar yumuşak tiken bu millete durmadan rahatsızlık verir bu gibi tiplerden bir cacık olmaz sünepe korkak menfaat i toplum artıkları

Selahattin Kılıçlar

"Ahmet Taşgetiren, bu defa da CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine destek vererek" her zaman olduğu gibi zırvalamış...Zırvalamaya devam...
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23