Ahmet Şimşirgil'den şaşırtıcı açıklama: Sadeddin Köpek iyi, adil bir adamdı

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yeniakit.com.tr Youtube kanalındaki 'Sadeddin Köpek iyi, adil bir adamdı!' başlıklı videoda tarihe ilişkin önemli bilgiler verdi.

Son dönemde ekranlara gelen tarih dizilerindeki karakterlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışma konusu oluyor.

Ahmet Şimşirgil ise tarihteki önemli isimlerden biri olan Sadeddin Köpek'in esasında nasıl bir karaktere sahip olduğunu açıkladı.

Sadeddin Köpek kimdir?

Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarı. I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur.