Ahmet Şafak Yenişehirlileri coşturdu Yenişehir’in düşman işgâlinden kurtuluşunun 97.

Yenişehir’in düşman işgâlinden kurtuluşunun 97. yıldönümü ve 6. Uluslararası Altın Biber, Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivalinde Ahmet Şafak sahne aldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezine kurulan açık sahnede konser veren Ahmet Şafak’a vatandaşlar ilgi gösterdi. Konseri Belediye Başkanımız Davut Aydın, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Enes Küçük ve vatandaşlar takip etti. Şarkılarına çok sayıda kişinin eşlik ettiği konserde izleyicilerle sürekli iletişim kuran Ahmet Şafak, Osmanlı’nın ilk başkenti Yenişehir’e ilk kez geldiğini ve böyle güzel bir ilçede konser vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şafak, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye nasihatini okudu.

Başkan Davut Aydın, Ahmet Şafak’a çiçek ve plaket takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.