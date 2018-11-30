Ahmet Rasim Küçükusta kimdir nerelidir?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hasta olduğunuzda hiç geciktirmeden doktora gidin, muayene parasını ödeyin çünkü doktorunuzun yaşaması lazım. Eczaneye gidin reçetenizi alın parasını ödeyin çünkü, eczacının da yaşaması lazım. Eve gelin ilaçlarınızın hepsini çöpe atın. Çünkü sizin de yaşamanız lazım” ifadelerini kullanınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? İşte Ahmet Rasim Küçükusta biyografisi…

Ahmet Rasim Küçükusta, 9 Ocak 1955 tarihinde Kayseri’de doğmuştur. Babası diş hekimi ve şair olan Turhan Nesimî Bey ve annesi Fevziye Hanım’dır. İlkokul 4.sınıfı bitirene kadar Kayseri'de Salih Avgun Paşa İlkokulu'nda okuduktan sonra İstanbul’a taşındıkları için beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda tamamladı. Hazırlık sınıfını Alman Lisesi'nde okudu. 1973 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında göğüs hastalıkları uzmanı, 1986 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. Almanca ve İngilizce bilen Ahmet Rasim Küçükusta, 1981 yılında Feryal Hanım ile evlendi. Umut (d.1982) adında oğlu, Bestegül (d.1991) kızı vardır.

Ahmet Rasim Küçükusta, 2008 yılında üniversiteden emekli oldu. Doktorluk mesleğinin yanı sıra ud çalmakta, karikatür çizmekte. Hâlen özel muayenehanesinde çalışıyor ve yazarlık yapıyor. Yazıları birçok günlük gazete ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Ahmet Rasim Küçükusta kitapları :

2015 ­ Büyük Kolesterol Yalanları

2013 ­ Hasta Etmeyin Adamı!

2011 ­ Kansere Çözüm Var! (çok yazarlı) 2011 ­ Kalbime Koy Başını Doktor! 2011 ­ Bir İki Üç Tıp 2010 ­ Bu İşte Bir Domuzluk Var 2009 ­ Grip/Domuz Gribi: Bilmeniz Gereken Her Şey 2009 Adamın Biri Doktora Gitmiş… Gidiş O Gidiş! 2008 ­ Biri Bizi Hasta Ediyor 2006 ­ Modern Zaman Hastalıkları