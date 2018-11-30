0553 313 94 23

Ahmet Rasim Küçükusta kimdir nerelidir?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, nereli ve kaç yaşında?

30 Kasım 2018 Cuma 10:49

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hasta olduğunuzda hiç geciktirmeden doktora gidin, muayene parasını ödeyin çünkü doktorunuzun yaşaması lazım. Eczaneye gidin reçetenizi alın parasını ödeyin çünkü, eczacının da yaşaması lazım. Eve gelin ilaçlarınızın hepsini çöpe atın. Çünkü sizin de yaşamanız lazım” ifadelerini kullanınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? İşte Ahmet Rasim Küçükusta biyografisi…

Ahmet Rasim Küçükusta, 9 Ocak 1955 tarihinde Kayseri’de doğmuştur. Babası diş  hekimi ve  şair  olan  Turhan  Nesimî Bey  ve  annesi  Fevziye  Hanım’dır.  İlkokul 4.sınıfı bitirene  kadar Kayseri'de Salih Avgun Paşa İlkokulu'nda okuduktan  sonra İstanbul’a  taşındıkları  için  beşinci  sınıfı  İstanbul  Koca  Ragıp  Paşa  İlkokulu'nda tamamladı.  Hazırlık  sınıfını Alman  Lisesi'nde  okudu.  1973 yılında  İstanbul  Erkek Lisesi'nden,  1979 yılında  İstanbul  Üniversitesi Cerrahpaşa  Tıp  Fakültesi'nden mezun oldu.  1984  yılında  göğüs hastalıkları uzmanı,  1986 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. Almanca  ve  İngilizce bilen Ahmet  Rasim  Küçükusta, 1981  yılında  Feryal  Hanım ile  evlendi.  Umut  (d.1982) adında  oğlu,  Bestegül (d.1991) kızı vardır.

Ahmet  Rasim  Küçükusta, 2008 yılında  üniversiteden emekli  oldu.  Doktorluk mesleğinin  yanı  sıra  ud çalmakta,  karikatür çizmekte.  Hâlen  özel muayenehanesinde çalışıyor  ve  yazarlık yapıyor. Yazıları birçok günlük gazete ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Ahmet Rasim Küçükusta kitapları : 

2015 ­ Büyük Kolesterol Yalanları 

2013 ­ Hasta Etmeyin Adamı! 

2011 ­ Kansere Çözüm Var! (çok yazarlı)  2011 ­ Kalbime Koy Başını Doktor!  2011 ­ Bir İki Üç Tıp  2010 ­ Bu İşte Bir Domuzluk Var  2009 ­ Grip/Domuz Gribi: Bilmeniz Gereken Her Şey  2009 Adamın Biri Doktora Gitmiş… Gidiş O Gidiş!  2008 ­ Biri Bizi Hasta Ediyor  2006 ­ Modern Zaman Hastalıkları 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:49
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir nerelidir?
  4. ahmet rasim küçükusta kimdir
  5. ahmet rasim küçükusta yazıları
  6. ahmet rasim küçükusta öksürük
  7. ahmet rasim küçükusta alerji
  8. ahmet rasim küçükusta astım
  9. ahmet rasim küçükusta d vitamini

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Rize'de
    1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Rize'de
    2. Derbinin anahtarı ilk gol
    3. Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan..
    4. ODTÜ'lü İrem'i ölüme götüren ihmal..
    5. CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    6. "Emeklilik koşulları yeniden..
    7. "Kış lastiği yol tutuşunu artırır,..
    8. "Acı ile mutluluk arası 10 saniye"
    9. Latte ve Duman'ın bisiklet keyfi
    10. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyon..
    11. Avrupa borsaları
    12. "Fransa'daki eylemlerin..
    13. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Dış talep..
    14. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Ekonomideki..
    15. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    16. İslami dava mağdurları Adalet Bakanı..
    17. Londra, Liverpool ve İstanbul'da derbi..
    18. TGDF yeni yönetimi belli oldu
    19. "HDP'lilerle sözde kavga ediyor"
    20. Başkentteki engelli yolları yenileniyor
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!