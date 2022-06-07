Ahmet Özal partisinin oy oranını duyurdu! CHP'yi bile geride bırakıyor... Yok artık dedirtti

TEK Parti ile siyasete dönen Genel Başkan Ahmet Özal katıldığı televizyon programında partisinin seçimlerde alacağı oy oranını açıkladı.

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, 2023 seçimlerinde yüzde 25 oy alacağını ileri sürdü.

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, “Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz.” dedi.

Siyasete neden geri döndüğünü açıklayan Ahmet Özal, “Ben 20 sene önce Malatya'dan bağımsız milletvekili seçildim. Ondan sonra 20 sene siyasetle ilgilenmedim. Fakat biraz Doğu'ya gittim; Ağrı, Van, Hakkari, Trabzon, Erzurum, o bölgeleri gezdim. Sokaklarda insanlardan 'Siyasete dönün' diye baskı gördüm. Benim mevki-makam derdim olmadı hiçbir zaman. Ben bugün bir şeyler yapmaya çalışmazsam, tabii önce Allah'ın sonra milletin takdiridir bu, yaparsam yaparım yapamazsam da vicdanım rahat eder. Onun için siyasete döndüm.” diye konuştu.

Bazı partilerden teşkilat olarak gelenler de var

Barajın yüzde 7'ye düştüğü hatırlatılan Özal, “Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Şu anda bir ittifaka girmeyi düşünmediklerini söyleyen Ahmet Özal, “Kendi başımıza ilerlemeyi planlıyoruz. Şu anda teşkilatlarımıza çok büyük bir ilgi var. İnsanlar doğrudan bize geliyor. Hatta bazı partilerden teşkilat olarak gelenler de var. Hızlı gelişiyoruz.” dedi.