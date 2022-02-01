Ahmet Özal cumhurbaşkanı adaylığı kararı! Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal kaç yaşında, mesleği ne?

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, Haziran 2023’te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu. Ömer Lütfü Avşar da cumhurbaşkanlığı için ilk bağımsız aday olacağını açıklamıştı. Peki Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal nereli kaç yaşında? Ahmet Özal mesleği ne? Ahmet Özal ne iş yapıyor?

Ahmet Özal kimdir?

Tevfik Ahmet Özal, 3 Aralık 1955 tarihinde Ankara)'da doğdu. Türk iş adamı ve siyasetçi. Ahmet Özal, Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı ve 19. Başbakanı Turgut Özal'ın en büyük oğludur. Ahmet Özal, ABD'de North Carolina State Üniversitesi'nden mezun oldu. Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ardından New York'ta American Express'te çalıştı.

Ahmet Özel ne iş yapmaktadır?

Ahmet Özel mesleği ne, ne iş yapıyor? Ahmet Özal hükûmeti döneminde özel televizyon ve radyo yayıncılığına izin verilmesinin ardından 1 Mart 1989 tarihinde Cem Uzan ile birlikte Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı "Magic Box"u kurdu. Cem Uzan ile ortaklığın sona ermesinden sonra Kanal 6'yı kurdu ve Türkiye'de dördüncü özel televizyon kanalının sahibi oldu. 1995 yılında Mehmet Ali Ilıcak ile ortak oldu. Kanal 6, 1998'de Korkmaz Yiğit'e satıldı. Ahmet Özal, Belarus, Irak ve Türkiye'de müteahhitlik yapmaktadır.

Ahmet Özal hangi partide?

Ahmet Özal, 1999 Türkiye Genel Seçimleri'de Malatya'dan bağımsız milletvekili seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Anavatan Partisi'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı oldu. Demokrat Parti genel başkan yardımcısı olarak da görev yaptı. 19 Aralık 2014 tarihinde Ana Parti'yi kurdu. 2015 Türkiye Genel Seçimleri'de Saadet Partisi Mardin milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. Ahmet Özal, Elvan Özal ile evli ve iki çocuk babasıdır.