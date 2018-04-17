Ahmet Özal Akit'e konuştu: Babam ve Erdoğan’ın vizyonları aynı

Türkiye’nin vizyon sahibi olmasında büyük emek sahibi 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ı vefatının sene-i devriyesinde dua ve özlemle yâd ediyoruz. Ülkemizin kalkınmasında büyük bir emeği olan Özal’ın oğlu Ahmet Özal, babasının aramızdan ayrılışının yıldönümünde Akit’e konuştu. Babasının vatan ve millet aşığı bir isim olduğunu kaydeden Özal, “Babam bu ülkeye 38 sene bürokrat olarak hizmet verdi. Sonrasında başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. İcraat adamıydı ve milletinin refahını düşünüyordu” ifadelerini kullandı. Babası ile Erdoğan’ın aynı vizyona sahip olduklarını belirten Özal, “Babam başbakan olduğunda, Erdoğan’a kendisi ile siyaset yapması için özel kalem müdürlüğü teklif etmişti. Büyük adamlar birbirlerini gözlerinden tanıyor” şeklinde konuştu. Özal, babasının şüpheli ölümü üzerindeki FETÖ parmağına da dikkat çekti.

Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı, oğlu olarak sizden dinleyebilir miyiz?

Babam vatan ve millet aşığı bir isimdi. 35 yıl bu ülkeye bürokrat olarak hizmet etti. Sonra Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptı. Milletinin refahını ve huzurunu düşünüyordu. Ülkeyi kalkındırmak için olağanüstü çalıştı.

ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Türkiye’nin içe kapanıklığı kırmasının öncü ismiydi değil mi?

Bakın, babam 1950’li yıllarda Amerika’ya eğitimi için gittiğinde; oradaki yolları, barajları, teknolojik gelişmeleri görüyor. ‘Aynısı neden benim ülkemde yok’ diyor ve bunları ülkesine kazandırmak için çalışıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Keban Barajı ve daha nice şeyde babamın emeği vardır.

Özal’lı yıllardaki teknolojik atılımlar hakkında neler söyleyeceksiniz?

Babam milletinin refahını düşünen ve ülkesinin kalkınmasını isteyen bir isimdi. Otobanlar yaptı. Elektronik eşyaların gelişini serbest bıraktı. Uydu teknolojisiyle ülkemizi tanıştırdı. Milletimizin en iyisini hak ettiğini düşünüyordu.

ÖLÜMÜNDE FETÖ PARMAĞI VAR

Babanızın şüpheli ölümünde FETÖ’nün parmağı olabilir mi?

Babamın ölümünde mutlaka bir FETÖ parmağı var. Rahmetli Yazıcıoğlu’nun ölümünü hatırlayın. Helikopterin olduğu yerde jetler alçak uçuş yapıyor. Burada hangi jetler olabilir? Türk Hava Kuvvetleri’nden başka jet yok ki, burada uçabilecek. Bakıyorsun hava kuvvetlerini o kontrol etmiş yıllarca. Mutlaka onlarla bir bağlantısı var. Çünkü FETÖ tek başına değil burada. Arkasında koskoca Amerika var.

VİZYON SAHİBİ İNSANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özal’ı birbirine benzetiyor musunuz? İcraatlar olarak bir benzetme söz konusu.

İkisi de vizyoner kişilikler ve vizyonları aynı. Bakın babam, başbakan olduğunda Sayın Erdoğan’a özel kalem müdürlüğünü teklif ediyor. Siyasete ısındırmak için. Neden? Çünkü gözündeki ışığı görüyor. Menderes’te bütün brifinglerini babamdan alırmış. Büyük adamlar birbirlerini gözündeki gelecek ışığını görüyor ve anlıyorlar.

Afrin zaferini ve Türk dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Afrin, terör örgütü PKK için Kandil’den daha önemliydi. Orada belleri kırıldı. Dış politikada kararlı tutumu sürdürmek gerekiyor. 2019 seçimleri önemli. Özellikle yerel seçimlerde adaylar çok iyi belirlenmeli.