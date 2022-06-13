Ahmet Nur Çebi'den transfer çıkışı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferler hakkında açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği toplantı sonrasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarıyla bir araya geldi.Başkan Çebi, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
"Gedson, Beşiktaş’ın futbolcusudur"
Gedson Fernandes'le ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes ile ilgili yalan yanlış konuşanlar artık susmalı. Gedson transferini, transfer dönemi resmi olarak başladığı gün açıklayacağız. Gedson, Beşiktaş’ın futbolcusudur" ifadelerini kullandı.
"Weghorst kararını çarşamba günü bize iletecek"
Başkan Ahmet Nur Çebi forvet transferi hakkında gelen soruya, "Forvette ilk önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son durumunu ve son kararını çarşamba günü bize iletecek" cevabını verdi.