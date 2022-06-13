  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ahmet Nur Çebi'den transfer çıkışı
Spor

Ahmet Nur Çebi'den transfer çıkışı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 19:08:00 -
Ahmet Nur Çebi'den transfer çıkışı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği toplantı sonrasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarıyla bir araya geldi.Başkan Çebi, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"Gedson, Beşiktaş’ın futbolcusudur"

Gedson Fernandes'le ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes ile ilgili yalan yanlış konuşanlar artık susmalı. Gedson transferini, transfer dönemi resmi olarak başladığı gün açıklayacağız. Gedson, Beşiktaş’ın futbolcusudur" ifadelerini kullandı.

"Weghorst kararını çarşamba günü bize iletecek"

Başkan Ahmet Nur Çebi forvet transferi hakkında gelen soruya, "Forvette ilk önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son durumunu ve son kararını çarşamba günü bize iletecek" cevabını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23