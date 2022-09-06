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Spor Ahmet Nur Çebi'den sert "Erden Timur" açıklaması: Nasıl konuşulacağını öğrenecek!
Spor

Ahmet Nur Çebi'den sert "Erden Timur" açıklaması: Nasıl konuşulacağını öğrenecek!

Galatasaraylı Erden Timur'un açıklamaları hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Gençtir, o da nasıl konuşacağını öğrenecek. Bana söylediğini düşünmüyorum. Ne söyleyecekse direkt söylesin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 15:02:00 -
Ahmet Nur Çebi'den sert "Erden Timur" açıklaması: Nasıl konuşulacağını öğrenecek!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray-Gaziantep FK mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Erden Timur'un ifadelerinin sorulması üzerine de açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Erden beyin beni kastettiğini düşünmüyorum. Erden bey iyi çocuktur. 10 kişiyle maçı alınca konuşmak başka türlü, kaybedince başka türü. Gençtir, o da nasıl konuşacağını öğrenecek. Bana söylediğini düşünmüyorum. Ne söyleyecekse direkt söylesin. Ben efendi gibi sorunları gidip TFF'de çözen biriyim. Çıkıp mikrofonlarda bağırmıyorum, buradan mesaj kime gidecekse gitsin" dedi.

Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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