Ahmet Nur Çebi'den limit tepkisi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerle ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Çebi, BJK Ispartakule Futbol Okulu'nu ziyareti esnasında basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Beşiktaş Başkanı, futbolcuları transfer etmek için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) harcama limiti hususundaki durumu çözüme kavuşturması gerektiğini belirtti.

TFF'nin kulüplere getirdiği limitler olduğunu, bu limitler dışında da transferleri tescil etmediğini söyleyen Çebi, tescil edilmeyen oyuncunun da sahada oynatılamadığını, herkesin transfer beklediğini ve limit konusunun çözülmeden transfer diye bir şeyin olmayacağını bildirdi.

Beşiktaş Kulübü için gösterilen limitin mevcut kadro için bile yeterlsiz olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, limit konusunda iyileştirme beklendiğini, bu iyileştirmenin olup olmayacağı hususunda tereddütleri olduğunu, olması gerektiğini, koronavirüsün de buna gerekçe olması gerektiğini federasyon yetkililerine ilettiğini vurguladı.

TFF Lisans Kurulunun çalıştığını, değerlendirdiğini, nasıl sonuç alacaklarını bilmediklerini ifade eden Çebi, yaşanan sıkıntılardaki sorumlunun kendileri olmadığını söyledi.

Kendilerine miras kaldığını, bu takımı kendilerinin yapmadığını bildiren Çebi, takımda yüksek maliyetli oyuncuların olduğunu, bugün 4 futbolcu oynatacakları maaşı bir futbolcuya verdiklerini, kontratların en az 2-3 sene sürenlerinin olduğunu ve bunların acı şeyler olduğunu belirten Çebi, bazı futbolculardan ise hocanın oyun stiline uymadıkları için gitmelerini rica ettiklerini kaydetti.

Oyuncuların da bunun karşılığında, arkadaşlarının istediği üçte bir fiyatını kendileri yeniden ücretlendirebileceklerini, üçte ikisini ise takım öderse gideceklerini söylediklerini belirtti.



Bir futbolcunun 1,5 milyon avro anlaşma yaparak takıma nasıl geldiğini sorgulayan Çebi, sonra gideceği yerde 500 bin avro alamadıklarını, 1 milyon avroyu Beşiktaş'ın ödemesini istediklerini, 3 yıllık kontratın 3 milyon avro olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın selameti için anlayış ile sabır istediğini belirten Çebi, taraftarların da kendisine küsebileceğini ve buna saygı duyduğunu söyledi.

Bu konuları açıklamayı sürdüreceğini bildiren Çebi, bir taraftan da Beşiktaş'ın önündeki transfer engelini kaldırmaya çalışacağını, konuştukları, kovaladıkları, takipte oldukları en az 7-8 sporcu bulunduğunu, önleri açılırsa ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaklarını, makul, doğru, Beşiktaş'ın menfaatlerini kollamaktan hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Kendisine 'limitçi başkan' nitelendirmesi yapılmasına tepki gösteren Beşiktaş Başkanı, popülist davranmayacaklarını, isminin 'limitçi başkan'a çıktığını, limiti kendisinin koymadığını, koyarken imza atanlara, şimdiki federasyon yetkililerine bunun sorulacağını ifade etti.

Çebi, ne yazarlarsa yazsınlar, ne yorum yaparlarsa yapsınlar Beşiktaş yönetiminin doğruları yapmaktan alıkonılamayacağını belirtti.

Tüm takımların transfer ihtiyacının olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, ama mümkün olmadığını düşündükleri için vazgeçtiklerini belirtti ve bu durumda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarının federasyona yürüyerek önlerinin açılmasını talep edeceklerini söyledi.

İmza atıp, gazetelerde boy boy resim verdiklerini, ardından bu çocukları sahaya çıkarıp top oynatamadıklarını ifade eden Çebi, böyle bir para varsa bağış kampanyasını niye yaptıklarını sordu. Bunun hesabını kendisinin veremeyeceğini belirten Çebi, yapamadığı transferin hesabını vereceğini, transfer yapıp da sokağa attığı paranın hesabını veremeyeceğini bildirdi.

Transferlerde öncelikleri ne?

Beşiktaş Başkanı, transferde önceliklerinin santrfor, sağ bek ve kanat oyuncusu olduğunu söyledi.

Transferde dikkatli davranma zorunlulukları olduğunu bildiren Çebi, bir futbolcularının dün sakatlık yaşadığını, ve 4,5 milyon avroya alınmış olduğunu, bir ay maç oynayıp sakatlanığını ifade ederek ne yapabileceklerini sordu.

Bunların vaktinde tedbiren çözülmesi gereken işler olduğunu sözlerine ekleyen Çebi, şimdi oraya da adam bulmaları gerektiğini, ellerindeki oyunculardan faydalanamadıklarını ifade etti.

Bu tarafta da federasyonun limiti ile baş başa olduklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı, yönetim olarak işlerinin kolay olmadığını, camialarından hoşgörü ve anlayış beklediğini, göstermeyeceklerse de çok mühim olmadığını belirtti.

Bir başkan için 'limitçi başkan' manşeti atılırmasına sitem eden Çebi, kendisinin limitçi olmadığını, limiti koyanların 'orada' olduğunu, bunların da en iyileri olduğunu, kendisinde popülizm olmadığını söyledi.