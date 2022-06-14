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Spor Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes tepkisi!
Spor

Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes tepkisi!

Beşiktaş Başkanı Çebi, Gedson Fernandes’in kendi futbolcuları olduğunu ve Galatasaray’a transferinin söz konusu olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 10:38:00 -
Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes tepkisi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonun ikinci yarısında Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes’in kendi futbolcuları olduğunu ve Galatasaray’a gitmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Çebi, “Gedson Fernandes için yalan konuşanlar artık sussun. Gedson, Beşiktaş’ın oyuncusu. Resmi açıklamayı görecekler. Galatasaray muhabirleri, Gedson ile ilgili ileri geri konuşmasın” dedi.

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