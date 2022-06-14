Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes tepkisi!
Beşiktaş Başkanı Çebi, Gedson Fernandes’in kendi futbolcuları olduğunu ve Galatasaray’a transferinin söz konusu olmadığını söyledi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonun ikinci yarısında Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes’in kendi futbolcuları olduğunu ve Galatasaray’a gitmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
Çebi, “Gedson Fernandes için yalan konuşanlar artık sussun. Gedson, Beşiktaş’ın oyuncusu. Resmi açıklamayı görecekler. Galatasaray muhabirleri, Gedson ile ilgili ileri geri konuşmasın” dedi.